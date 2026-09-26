باشگاه خبرنگاران جوان - در پی استقبال و مشارکت هموطنان، پویش «مهر را پُست میکنیم» با هدف فراهمکردن فرصت بیشتر برای ارسال رایگان هدایای تحصیلی به دانشآموزان سیستانوبلوچستان، یک هفته ی دیگر تمدید شد.
این پویش که همزمان با آغاز سال تحصیلی و با مشارکت مردم در سراسر کشور آغاز شده است، امکان ارسال بدون هزینهی لوازمالتحریر، کیف و ملزومات نوِ تحصیلی را از ادارات پست دولتی سراسر کشور به مقصد سیستانوبلوچستان فراهم کرده است.
با توجه به استقبال شکلگرفته و بهمنظور فراهمشدن فرصت بیشتر برای همراهی خانوادهها و شهروندان، مهلت شرکت در پویش «مهر را پُست میکنیم» به مدت یک هفته تمدید شده است.
هدایای جمعآوریشده در استان سیستانوبلوچستان به ادارهکل آموزشوپرورش استان و مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل تحویل میشود تا در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
هموطنان میتوانند در مهلت تمدیدشده، هدایای تحصیلی نو شامل لوازمالتحریر، کیف و سایر ملزومات مورد نیاز دانشآموزان را به ادارات پست دولتی در سراسر کشور تحویل دهند. ارسال این مرسولات در چارچوب پویش «مهر را پُست میکنیم» رایگان است.
«مهر را پُست میکنیم» تلاشی برای رساندن مهر مردم، از هر نقطه ایران، به دانشآموزانی است که آغاز سال تحصیلی را با هدیهای از هموطنانشان تجربه میکنند.