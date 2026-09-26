باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فرانسه قصد دارد پیش‌نویس قطعنامه‌ای با محوریت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند؛ اقدامی که در بحبوحه تداوم تنش‌ها در این آبراه راهبردی صورت می‌گیرد.

یک دیپلمات در سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پیش‌نویس پیشنهادی فرانسه بر ضرورت احترام به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید خواهد شد؛ تنگه‌ای که در جریان درگیری‌های اخیر مرتبط با ایران به یکی از کانون‌های اصلی تنش تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، در متن پیشنهادی همچنین بر اهمیت تنگه هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی و تداوم جریان انتقال مواد غذایی و انرژی تأکید خواهد شد.

این دیپلمات افزود که فرانسه در پیش‌نویس قطعنامه بر ضرورت رعایت قوانین بین‌المللی دریانوردی و حمایت از ابتکارهای صلح‌آمیز با هدف تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز تأکید خواهد کرد.

منبع: الجزیره