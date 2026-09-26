رئیس پلیس آگاهی مازندران از انهدام باند ۴ نفره سرقت کابل شبکه برق هوایی و دستگیری اعضای آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل شبکه برق هوایی توسط سرنشینان یک دستگاه پژو پارس سفید، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های ساحلی استان قرار گرفت.

او افزود: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مسیر تردد خودرو سارقان در حالی که پلاک مسروقه روی آن نصب شده بود، شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: با هماهنگی‌های عملیاتی، مسیر خودرو مسدود و در عملیاتی منسجم و غافلگیرکننده، چهار عضو این باند که همگی سابقه‌دار و حرفه‌ای بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: در بازرسی از خودرو، دو جفت پلاک مسروقه و ادوات و آلات سرقت کشف شد و متهمان برای ادامه رسیدگی به اداره آگاهی دلالت داده شدند.

او با اشاره به اینکه دو نفر از اعضای این باند از زندانیان در مرخصی بودند و در همین مدت دست به سرقت می‌زدند، گفت: متهمان در تحقیقات فنی و پلیسی به چندین فقره سرقت در سطح شهرستان و مناطق اطراف اعتراف کردند.

منبع:پلیس مازندران