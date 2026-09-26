مرکز توسعه آموزش مجازی،فناوری و امنیت اطلاعات از طراحی و پیاده سازی سامانه «مدارس تراز» با هدف تقویت مدیریت مدرسه‌محور، یکپارچه‌سازی فرآیندهای ارزیابی و پایش و حمایت از تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز توسعه آموزش مجازی،فناوری و امنیت اطلاعات از طراحی و پیاده سازی سامانه «مدارس تراز» با هدف تقویت مدیریت مدرسه‌محور، یکپارچه‌سازی فرآیندهای ارزیابی و پایش و حمایت از تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد خبر داد.

علیرضا کمرئی؛ مشاور وزیر آموزش و پرورش در ارتقای کیفیت آموزش مدارس دولتی، با تشریح قابلیت‌های سامانه «مدارس تراز»، اظهار کرد: سامانه «مدارس تراز» با فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی، ارزیابی، تحلیل داده‌ها و رصد وضعیت مدارس در سطوح مدرسه، منطقه، استان و ستاد، بستری یکپارچه برای پایش و ارتقای کیفیت عملکرد مدارس مهیا می‌کند.

وی افزود :این سامانه به‌عنوان یک سامانه تعاملی، مدیران مدارس را در فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد پشتیبانی می‌کند و می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از اطلاعات و داده‌های موجود در مسیر برنامه‌ریزی و مدیریت مدرسه را فراهم سازد.

بر اساس این گزارش، در مسیر آماده‌سازی سامانه، جلسات متعدد تحلیل و کنترل پروژه با حضور عوامل و بخش‌های مرتبط برگزار شد و فایل‌ها و مستندات سامانه به‌صورت دقیق مورد بررسی، ارزیابی و جمع‌بندی قرار گرفت. همچنین هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم میان بخش‌های مختلف برای رفع موانع، تکمیل فرآیندها و آماده‌سازی سامانه انجام شد.

سامانه «مدارس تراز» در راستای توسعه زیرساخت‌های هوشمند مدیریتی آموزش و پرورش و حمایت از استقرار الگوی مدرسه تراز، زمینه را برای بهره‌گیری منسجم‌تر از داده‌ها در سطوح مختلف مدیریتی و تقویت فرآیند ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد مدارس فراهم می‌کند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش 

برچسب ها: کیفیت آموزشی ، مدرسه
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