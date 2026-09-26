معاون عمرانی استاندار فارس از اجرای مدل جدیدی خبر داد که در آن نمایشگاه‌های جامع گردشگری به‌صورت ماهانه در شهرهای مختلف استان تکرار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی‌کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در آیین اختتامیه «اولین نمایشگاه اقتصاد گردشگری» و «هفتمین نمایشگاه خدمات و مدیریت شهری»، از طراحی و اجرای مدل «شبکه گردشگری چرخشی» در این استان خبر داد و اعلام کرد: این مدل از سوی متولیان حوزه میراث فرهنگی کشور به‌عنوان الگویی موفق جهت تسری به سایر استان‌ها پیشنهاد شده است.

او در این مراسم که با حضور مدیران ملی و استانی، شهرداران و نمایندگان ایلات استان فارس برگزار شد، با اشاره به میزبانی شیراز از سلسله رویداد‌های تخصصی در روز‌های اخیر، اظهار کرد: هم‌زمانی این نمایشگاه‌ها با همایش‌های ملی حمل‌ونقل و ترافیک و گردهمایی مدیران شهری، فرصتی پویا برای تبادل تجارب میان شهرداران و فعالان اقتصادی فراهم کرد.

تکیه بر توانمندی‌های بومی در هوشمندسازی شهری

معاون عمرانی استانداری فارس با تأکید بر اینکه مدیریت شهری بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ناکارآمد است، گفت: در هفتمین نمایشگاه خدمات شهری، دستاورد‌های فناورانه و ماشین‌آلات مدرنی عرضه شد که بخش عمده‌ای از آنها ثمره توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در شهرداری‌هاست.

او افزود: نمایش این فناوری‌ها نشان می‌دهد که مدیریت شهری در فارس به سمت کارآمدی بیشتر و کاهش هزینه‌ها در حرکت است.

نوآوری در مدل نمایشگاهی؛ از «رویداد‌های یک‌باره» به «شبکه چرخشی»

رضایی‌کوچی در تشریح نوآوری صورت‌گرفته در نمایشگاه اقتصاد گردشگری تصریح کرد: برخلاف مدل‌های مرسوم که رویداد‌ها محدود به یک‌بار و یک نقطه است، راهبرد ما ایجاد یک «شبکه گردشگری چرخشی» است.

او افزود: هدف ما این است که هر ماه، این نمایشگاه مشترک در یکی از شهر‌های استان با میزبانی همان شهر تکرار شود تا هر گردشگر بتواند با یک حضور، سفری جامع به پهنه کهن و پرجاذبه فارس داشته باشد.

معاون عمرانی استانداری فارس در ادامه با اشاره به حضور ۲۲ شهر استان در این نمایشگاه و برنامه‌ریزی برای افزایش آن به ۲۸ شهر، خاطرنشان کرد: آمار ثبت‌شده در مبادی ورودی، حاکی از بازدید بیش از ۱۰۰ هزار نفر تنها در بازه زمانی سه روز است.

به گفته او، این حجم از استقبال، نشان‌دهنده اصالت و پشتوانه فرهنگی مردم است که تکیه‌گاهی برای ایجاد رونق اقتصادی پایدار و تولید ثروت در شهر‌ها و روستا‌ها محسوب می‌شود.

رضایی‌کوچی در پایان با قدردانی از استاندار فارس و دست‌اندرکاران این رخداد، تأکید کرد: مسیر شکوفایی متوازن استان با برگزاری رویداد بزرگ اقتصاد روستایی و اکسپوی فارس در آینده نزدیک، پرشتاب‌تر ادامه خواهد یافت.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: معاون استانداری فارس ، گردشگری ، پیشنهاد ، ملی
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