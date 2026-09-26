باشگاه خبرنگاران جوان - سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در مراسم یادبود شهادت شهید سردار حسین ظریفی با گرمیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دانشمندان، دانش‌آموزان و فرماندهان و رزمندگان شهید، اظهار کرد: شهدای عزیز مصداق روشن کسانی هستند که بر عهد خود با خداوند ایستادند و با تمام وجود برای دفاع از اسلام، امنیت کشور و خدمت به مردم تلاش کردند.

وی با اشاره به سوابق شهید سردار حسین ظریفی در دوران دفاع مقدس و سال‌های خدمت در مناطق مختلف افزود: این شهید بزرگوار در دوران دفاع مقدس و همچنین در عرصه دفاع از حرم، با تمام توان در میدان حضور داشت و پس از آن نیز سال‌ها با روحیه‌ای جهادی و اخلاص، خدمت به مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را دنبال کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه «شهادت هنر مردان خداست»، ادامه داد: انسان‌های مؤمن با نزدیک شدن به خداوند و عاشق شدن در مسیر الهی، به مقام شهادت می‌رسند و شهید ظریفی نیز پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی، پاداشی جز شهادت شایسته او نبود.

سردار کرمی با تأکید بر اینکه ملت ایران پای اسلام و ارزش‌های انقلاب ایستاده است، گفت: امروز ملت ایران با ایستادگی در برابر ظلم، بی‌عدالتی و جهالت، در مسیر دفاع از حق حرکت می‌کند و وعده الهی این است که پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز کشور درگیر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و شناختی دارد. در جنگ شناختی نیز دشمن از رسانه و فضای مجازی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد جنگ روانی استفاده می‌کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: آنچه موجب استواری ملت ایران در برابر این فشار‌ها شده، اتکا به مبانی اعتقادی و الهی است. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک نیروی نظامی نیستند، بلکه دارای اندیشه و مبانی الهی هستند و تلاش می‌کنند فرمان الهی را در عرصه عمل اجرا کنند.

سردار کرمی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: در شرایطی که مردم مظلوم غزه با جنایات و فشار‌های گسترده مواجه هستند، ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی ایستاده‌اند و این ایستادگی ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهدا گفت: همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار داریم، مدیون شهدا هستیم و باید همچون آنان با تلاش شبانه‌روزی در مسیر خدمت به مردم و اجرای فرمان الهی گام برداریم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» خاطرنشان کرد: شهدا به فضل و عنایت الهی زنده‌اند و از جایگاه و پاداشی که خداوند برای آنان قرار داده، خشنود و شادمان هستند.

وی یاد و خاطره شهید سردار حسین ظریفی و همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت را گرامی داشت و برای آنان علو درجات مسئلت کرد.

منبع تسنیم