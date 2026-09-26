بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی گفت: به ترامپ گفتم این جنگ درباره برنامه هستهای ایران نیست. چون شما به من و به جهان گفته بودید که تابستان گذشته، در ماه ژوئن، آن را نابود کردهاید. این جنگ از سوی اسرائیل با سه هدف پیش برده میشود.
اول، هژمونی منطقهای خود اسرائیل؛ یعنی ایران را از نقشه حذف کند. چون تا زمانی که ایران یک قدرت منطقهای باشد، اسرائیل آزادی عمل ندارد. دوم، تضعیف قدرت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سوم، خارج کردن آمریکا از خاورمیانه؛ چون ما جاهطلبیهای آنها را محدود میکنیم.