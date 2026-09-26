باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۱۵ ساختمان پست زمینی شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اجرای عملیات ایزوگام و آب‌بندی، در آستانه فصل بارش و احتمال بروز پدیده ال‌نینو ایمن‌سازی شد؛ اقدامی پیشگیرانه که تاکنون بیش از ۱۰۰۰ مترمربع از پشت‌بام پست‌های زمینی در محدوده امور‌های برق یک، دو، سه، پنج و شش را تحت پوشش قرار داده است.

محمدصادق برزگری، رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه و مجری طرح سامان شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: با نزدیک شدن به فصل بارندگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و رفع نواقص ساختمان پست‌های زمینی در قالب طرح سامان با جدیت در حال انجام است تا با پیشگیری از نفوذ آب و رطوبت، از تجهیزات حیاتی و گران‌قیمت شبکه صیانت شود.

او افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی طرح سامان، عبور از تعمیرات واکنشی و حرکت به سمت نگهداشت پیشگیرانه و حفاظت هدفمند از شبکه است. در این چارچوب، علاوه بر خطوط و تجهیزات الکتریکی، وضعیت فیزیکی و ساختمانی پست‌های زمینی نیز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر قابلیت اطمینان شبکه مورد توجه قرار گرفته است.

برزگری با اشاره به اهمیت ترانسفورماتور‌ها و سایر تجهیزات مستقر در پست‌های زمینی اظهار کرد: ترانسفورماتور‌ها از مهم‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات شبکه توزیع برق محسوب می‌شوند و هرگونه آسیب به آنها می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به شبکه تحمیل کرده و در تأمین برق مشترکان اختلال ایجاد کند؛ بنابراین جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به ساختمان پست‌ها، به‌ویژه پیش از آغاز فصل بارش، یک اقدام مهم در برنامه نگهداشت پیشگیرانه شبکه است.

پیشگیری قبل از بارش؛ حفاظت قبل از حادثه

مجری طرح سامان شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال تغییر الگوی بارش، بازدید از پشت‌بام پست‌های زمینی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و رفع نواقص مربوط به عایق‌بندی و آب‌بندی ساختمان پست‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

او گفت: در همین راستا، عملیات ایزوگام پست‌های زمینی در امور‌های برق یک، دو، سه، پنج و شش آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵ ساختمان پست زمینی و بیش از ۱۰۰۰ مترمربع از پشت‌بام این پست‌ها ایمن‌سازی شده است و این عملیات با هدف افزایش آمادگی شبکه برای فصل بارش و کاهش ریسک آسیب به تجهیزات ادامه خواهد یافت.

نگهداشت ساختمان؛ صیانت از سرمایه‌های شبکه

برزگری تأکید کرد: نگهداشت ساختمان پست در واقع بخشی از فرآیند حفاظت از تجهیزات مستقر در آن است. نفوذ آب و رطوبت می‌تواند زمینه‌ساز فرسودگی ساختمان، خوردگی تجهیزات، کاهش عمر مفید دارایی‌ها و افزایش احتمال بروز خطا و خاموشی شود؛ از این رو، اقدامات پیشگیرانه در این بخش می‌تواند از بروز خسارت‌های گسترده‌تر در آینده جلوگیری کند.

او، حفاظت از ترانسفورماتور‌ها و تجهیزات الکتریکی، کاهش ریسک نفوذ آب و رطوبت، افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش هزینه‌های تعمیرات اضطراری، جلوگیری از فرسودگی ساختمان پست، افزایش ایمنی، کاهش احتمال خاموشی و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه را از مهم‌ترین نتایج این اقدام عنوان کرد.

طرح سامان؛ از رفع عیب تا پیشگیری از خرابی

رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه طرح سامان صرفاً به رفع عیوب موجود در شبکه محدود نمی‌شود، گفت: این طرح با رویکردی جامع، تمامی اجزای مؤثر بر قابلیت اطمینان شبکه، از خطوط و تجهیزات الکتریکی گرفته تا ساختمان و زیرساخت پست‌ها را در بر می‌گیرد.

برزگری خاطرنشان کرد: یک اقدام به ظاهر ساده مانند ایزوگام پشت‌بام پست می‌تواند یک اقدام مؤثر پیشگیرانه باشد و از آسیب رسیدن به تجهیزات گران‌قیمت، افزایش هزینه‌های تعمیراتی و بروز خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری کند.

او افزود: فلسفه طرح سامان، نگهداشت امروز برای جلوگیری از خرابی و خاموشی فرداست و مجموعه اقدامات انجام‌شده در این طرح با هدف صیانت از سرمایه‌های شبکه، افزایش آمادگی در برابر شرایط جوی و ارتقای پایداری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق اجرا می‌شود.

مجری طرح سامان شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان گفت: تداوم این اقدامات و توسعه نگهداشت پیشگیرانه، زمینه حفاظت بهتر از دارایی‌های فیزیکی شبکه و تأمین برق پایدار، مطمئن و ایمن برای مشترکان را فراهم خواهد کرد.

ال‌نینو یکی از فاز‌های پدیده‌ای اقلیمی در اقیانوس آرام است که در نزدیکی خط استوا شکل می‌گیرد.

در این وضعیت، آب بخش شرقی اقیانوس آرام گرم‌تر از حد معمول می‌شود و همین موضوع می‌تواند جریان‌های آبی و جوی را در مقیاس وسیع تغییر دهد.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز