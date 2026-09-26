آرین استحقاقی، تنها نماینده اسکیت ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با وجود تلاش در گروهی دشوار، از صعود به فینال بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان- آرین استحقاقی که به عنوان تنها نماینده اسکیت ایران در این دوره از رقابت‌ها حضور داشت، در گروه اول با حریفان قدرتمندی از شرق آسیا هم‌گروه شد.

وی در این گروه سخت، تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه حضور در فینال به کار بست، اما در نهایت از راهیابی به مرحله نهایی بازماند.

این نتیجه تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، چرا که ورزشکاران شرق آسیا، به‌ویژه نمایندگان کشور میزبان (ژاپن)، از قدرت‌های اصلی اسکیت‌بورد جهان به شمار می‌روند و همواره مدال‌های رقابت‌های این رشته را درو می‌کنند.

هدایت استحقاقی در این رقابت‌ها بر عهده حمیدرضا ریاحی بود. بدین ترتیب، پرونده حضور اسکیت ایران در بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا با عدم صعود استحقاقی به فینال بسته شد.

برچسب ها: ناگویا ، اسکیت برد
خبرهای مرتبط
تصادف وحشتناک اسکیت سوار با موتورسیکلت در جاده + فیلم
برپایی کمپ استعدادیابی اسکیت‌برد
جلسه هم‌اندیشی هنرجو با مدیر توسعه و پیشرفت اسکیت بُرد فدراسیون جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدال برنز نوشاد عالمیان قطعی شد؛ کاپیتان نماینده ژاپن و داور را شکست داد
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
تاج: ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم امید هستیم/ از امیر قلعه نویی بهتر نداریم
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
فدراسیون فوتبال با استعفای حسین عبدی موافقت کرد
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
زهرا زارعی نقره گرفت
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
پسران کبدی ایران نقره‌ای شدند
آخرین اخبار
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
سحرخیزان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا
زهرا زارعی نقره گرفت
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
نماینده بدمینتون ایران حذف شد
یوسفی به فینال ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی نرسید
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
بازگشت اورونوف به تمرینات پرسپولیس
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
سیدصالحی: حذف تیم امید قابل پیش‌بینی بود/ فوتبال ایران برنامه ندارد
بانوی دونده ایران به فینال دوی ۲۰۰ متر نرسید
دنیامالی: شفافیت مالی شرکت توسعه اماکن ورزشی ضروری است
شروع مقتدرانه واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
عالمیان: به فینال تنیس روی میز فکر می‌کنم
پسران کبدی ایران نقره‌ای شدند
رویترز: سکو‌های خالی ناگویا زیر ذره‌بین
تاج: ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم امید هستیم/ از امیر قلعه نویی بهتر نداریم
هندبال ایران مغلوب قطر شد؛ پایان کار در یک‌چهارم نهایی
مدال برنز نوشاد عالمیان قطعی شد؛ کاپیتان نماینده ژاپن و داور را شکست داد
فدراسیون فوتبال با استعفای حسین عبدی موافقت کرد
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
ملی‌پوش والیبال ساحلی: هدف ما مدال طلاست
پایان کار اسکیت باز ایرانی در ناگویا
ساحلی‌بازان ایران صدرنشین شدند
ادامه ابهام در ماجرای محیطی‌زاده؛ چه‌کسی کوتاهی کرد، فدراسیون کجاست؟
ملی پوش کبدی بانوان: این پایان راه ما نیست
سرمربی تیم ملی کبدی بانوان: کم‌تجربگی قهرمانی را از ما گرفت
نوشاد عالمیان به یک‌چهارم صعود کرد
زهرا کریمی: می‌توانستیم هند را شکست دهیم/ دفعه بعد برای طلا برمی‌گردیم
سهرابیان: شرمنده مردم هستم؛ کوتاهی نکردیم