بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان- آرین استحقاقی که به عنوان تنها نماینده اسکیت ایران در این دوره از رقابتها حضور داشت، در گروه اول با حریفان قدرتمندی از شرق آسیا همگروه شد.
وی در این گروه سخت، تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه حضور در فینال به کار بست، اما در نهایت از راهیابی به مرحله نهایی بازماند.
این نتیجه تا حد زیادی قابل پیشبینی بود، چرا که ورزشکاران شرق آسیا، بهویژه نمایندگان کشور میزبان (ژاپن)، از قدرتهای اصلی اسکیتبورد جهان به شمار میروند و همواره مدالهای رقابتهای این رشته را درو میکنند.
هدایت استحقاقی در این رقابتها بر عهده حمیدرضا ریاحی بود. بدین ترتیب، پرونده حضور اسکیت ایران در بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا با عدم صعود استحقاقی به فینال بسته شد.