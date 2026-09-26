باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در ابتدای دولت حدود ۱۷۰ مگاوات بود که اکنون به ۶۵۰ مگاوات رسیده است در مجموع، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور نیز از حدود یک هزار و ۲۵۰ مگاوات در ابتدای دولت به بیش از ۶ هزار مگاوات افزایش یافته و برنامهریزی شده است این رقم تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک و پشتبامی گفت: هدفگذاری انجامشده، احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی است این نیروگاهها علاوه بر پشتبام منازل، قابلیت نصب روی سقف سولهها و واحدهای صنعتی کوچک را نیز دارند و میتوانند با اتصال به شبکههای فشار ضعیف، هزینههای توسعه و اتصال نیروگاههای بزرگ به شبکه را کاهش دهند برای اقتصادی شدن این طرحها، دستورالعمل فعالیت تجمیعگرها تدوین شده است. تجمیعگرها میتوانند برق تولیدشده توسط نیروگاههای کوچک را جمعآوری و در تابلوی برق سبز عرضه کنند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین به استفاده از اینورترهای دوگانه در نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت: مشترکانی که به پایداری برق نیاز دارند، میتوانند از اینورترهای دوگانه استفاده کنند این تجهیزات علاوه بر امکان تزریق برق تولیدشده به شبکه، قابلیت ذخیره برق در باتری را نیز دارند و در زمان قطع برق شبکه میتوان از انرژی ذخیرهشده استفاده کرد.
او درباره هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی نیز گفت: برای یک نیروگاه ۵ کیلوواتی، حدود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع فضا مورد نیاز است و هزینه سرمایهگذاری آن با توجه به شرایط و تجهیزات، حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان برآورد میشود در مرحله نخست، مشترک باید تمام هزینه احداث نیروگاه را پرداخت میکرد، اما پس از آن تسهیلاتی معادل ۸۰ درصد هزینه در نظر گرفته شد و اکنون وزارت نیرو به دنبال آن است که بخش عمده یا حتی تمام هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی از طریق تسهیلات پوشش داده شود. نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی میتواند بخش قابل توجهی از مصرف برق یک مشترک با مصرف متعادل را تأمین کند.
رجبیمشهدی درباره توسعه انرژی خورشیدی در روستاها نیز گفت: در برخی روستاها به دلیل دشواری توسعه شبکههای برق، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند راهکار مناسبی باشد برای کشاورزانی که از چاههای آب و پمپهای برقی استفاده میکنند نیز مشوقهایی در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که اگر معادل ۸۰ درصد ظرفیت برق مصرفی چاه، نیروگاه خورشیدی احداث کنند، از برنامههای مدیریت بار صنعت برق معاف خواهند شد و میتوانند برق تولیدی خود را در تابلوی برق سبز عرضه کنند نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت حدود ۵۰ تا ۱۰۰ کیلووات نیز میتوانند در کنار چاههای کشاورزی احداث شوند.
رجبیمشهدی با اشاره به اهداف کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ظرفیت تجدیدپذیرها در گام نخست باید تا پایان برنامه هفتم از ۱۲ هزار مگاوات عبور کند دولت همچنین هدفگذاری کرده است ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر در نهایت به ۳۰ هزار مگاوات برسد توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین برق، میتواند در کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی ناشی از تولید برق و افزایش پایداری شبکه نیز مؤثر باشد.