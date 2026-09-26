باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط دانشمندان چینی انجام و در نشریه *FCM* منتشر شده است، نشان می‌دهد که تمرینات ورزشی در آب به کاهش فشار خون در سالمندان کمک می‌کند.

پژوهشگران نتایج چهار مطالعه تصادفی‌سازی‌شده را در مورد ورزش‌های آبی و تأثیرات آنها بر سلامت بررسی کردند. آنها خاطرنشان کردند که منظور از ورزش‌های آبی، فعالیت‌های بدنی انجام‌شده در استخر—مانند پیاده‌روی، ایروبیک و سایر حرکات ورزشی—است و نه شنای معمول (طی کردن طول استخر).

نتایج حاکی از آن بود که این تمرینات به‌طور میانگین فشار خون سیستولیک را حدود ۱۱ میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک را حدود ۶ میلی‌متر جیوه کاهش دادند. همچنین، این تمرینات ضربان نبض را تقریباً شش ضربه در دقیقه کاهش دادند؛ تمامی این تغییرات از نظر آماری معنادار بودند.

پژوهشگران اشاره کردند که ورزش در آب—برخلاف روش‌های سنتی ورزش—بدون وارد کردن فشار به مفاصل، سیستم قلبی-عروقی را تحریک می‌کند و از این رو گزینه‌ای مناسب برای سالمندان محسوب می‌شود. در نتیجه، می‌توان آن را راهکاری امیدوارکننده برای مدیریت فشار خون بالا دانست.

در مطالعه‌ای جداگانه، دانشمندان دانشگاه فدرال سائوپائولو نشان دادند که شنا برای سلامت قلب مفیدتر از دویدن است. همچنین مشخص شد که شنا نسبت به دویدن، تأثیر قوی‌تری بر فعالیت «میکروآران‌ای» (microRNA) دارد؛ مولکول‌هایی که رشد سلول‌ها و تشکیل رگ‌های خونی را تنظیم کرده و در عین حال از قلب در برابر آسیب محافظت می‌کنند.

منبع: Lenta.ru