ملی‌پوش والیبال ساحلی ایران گفت: پس از دو سال تلاش و اردو‌های منظم، صدرنشین شدیم و حالا برای رسیدن به نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران می‌جنگیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- پورعسگری در‌ ابتدا گفت:«بیش از ۲ سال که داریم شبانه روز زحمت می کشیم، سرمربی مان آقای رئوفی همه چیز را برنامه ریزی کرده اند و نمی خواهیم اینجا بازنده باشیم.ما اردوهای خوب و منظمی را پشت سر گذاشتیم تا به اینجا برسیم.وضعیت‌مان خدا را شکر خوب است و توانستیم در هر سه بازی به پیروزی برسیم و به عنوان تبم صدرنشین راهی مرحله حذف شویم.»

او ادامه داد:«امیدوارم پله به پله جلو برویم و به فینال برسیم. این برای نخستین بار در تاریخ خواهد بود که ایران به مدال بازی های آسیایی خواهد رسید.»

در ادامه علیرضا آقاجانی هم ضمن تقسیم حال خوبش با همه کاروان ایران گفت:«این حال خوبی که ما الان داریم نصیب همه کاروان ایران بشود انشاالله.تک تک بچه های ایران که اینجا هستند روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند و امیدوارم به خوشرنگ‌ترین مدالی که می خواهند برسند.»

آفاجانی ادامه داد:«تایلند از تیم های خوب جهان است و مدال جهانی دارد.ما قبلا به این تیم باخته بودیم و خدا را شکر که امروز شکست‌شان دادیم.ما برای تک تک بازی های‌مان برنامه داریم و می خواهیم با مدال به ایران برگردیم.هدف مان طلا است و برای رسیدن به این هدف فرقی نمی کند با چه تیمی بازی کنیم، باید همه را شکست بدهیم و امیدوارم این اتفاق بیفتد.»

برچسب ها: والیبال ساحلی ، ناگویا
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