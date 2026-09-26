شبکه خبری سی‌ان‌ان تأیید کرد که از همراهی دونالد ترامپ در سفر با هواپیمای ریاست‌جمهوری موسوم به «ایر فورس وان» به ایالت تنسی منع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه خبری سی‌ان‌ان (CNN) روز شنبه تأیید کرد که از حضور در هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا، موسوم به «ایر فورس وان»، منع شده است؛ هواپیمایی که قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را از کاخ سفید به ایالت تنسی برای تماشای یک مسابقه فوتبال دانشگاهی منتقل کند.

روزنامه واشنگتن‌پست نخستین رسانه‌ای بود که این خبر را به نقل از افراد مطلع از موضوع منتشر کرد.

سی‌ان‌ان نیز گزارش داد که کاخ سفید تاکنون هیچ رسانه‌ای را به‌عنوان جایگزین این شبکه معرفی نکرده است؛ موضوعی که به این معناست که این سفر ممکن است بدون پوشش تلویزیونی گروه رسانه‌ای همراه رئیس‌جمهور انجام شود.

ترامپ در اوایل ماه جاری، سی‌ان‌ان، پولیتیکو و‌ ام‌اس‌ناو (MSNOW)  را از حضور در کاخ سفید منع کرده بود و مدعی شده بود این رسانه‌ها اخبار جعلی منتشر می‌کنند.

این رسانه‌ها نیز تهدید کرده بودند از ترامپ شکایت خواهند کرد. با این حال، یک قاضی بعداً تصمیم ترامپ را لغو کرد.

در ادامه، سی‌ان‌ان هنگام برگزاری ضیافت شام رسمی برای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز از دسترسی به کاخ سفید و پوشش ورود وی به این مراسم منع شد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دولت ترامپ ، رسانه های آمریکا ، هواپیمای ایرفورس وان
خبرهای مرتبط
موضع‌گیری چین علیه آمریکا درباره ایران و کوبا در سازمان ملل
شبکه‌های بزرگ آمریکا در اعتراض به محدودیت CNN از پوشش اخبار کاخ سفید کنار کشیدند
سی‌ان‌ان: هگست خلبانانی را که هواپیمایشان در ایران سرنگون شده بود، مجبور به حضور در رسانه‌ها کرد
سی‌بی‌اس نیوز: تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب افزایش پیدا می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
لاوروف: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار آژانس زد
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
ترامپ از رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز خبر داد
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
گاردین: جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، ادعا‌های بزرگ ترامپ را زیر سؤال می‌برد
آخرین اخبار
آلمان پیشنهاد تشکیل نیروی واکنش سریع اروپایی برای مقابله با بحران‌های مهاجرتی را مطرح کرد
دیدار غیرمنتظره وزرای خارجه آلمان و روسیه در سازمان ملل
۲۶۲ خبرنگار فلسطینی از آغاز جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند
گاردین: جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، ادعا‌های بزرگ ترامپ را زیر سؤال می‌برد
وزیر خارجه عربستان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر حمایت کرد
ترامپ: آمریکا و کوبا به توافق خواهند رسید
کوبا: در برابر هرگونه تجاوز آمریکا از خود دفاع خواهیم کرد
لاوروف: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار آژانس زد
ترامپ از رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز خبر داد
موضع‌گیری چین علیه آمریکا درباره ایران و کوبا در سازمان ملل
قطر: نتانیاهو و کابینه‌اش مانع اصلی پیشرفت طرح صلح غزه هستند
رایزنی عراق با آمریکا برای ازسرگیری پرواز‌های ایران
اردوغان: جای جنایتکاران جنگی پشت تریبون سازمان ملل نیست
یورش ارتش رژیم صهیونیستی به دانشگاهی در کرانه باختری
فوران آتشفشان پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا ایتالیا را متوقف کرد
انفجار در شمال‌غرب پاکستان ۱۱ کشته برجا گذاشت
اولیانوف: پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عمل‌گرایانه و سازنده است
مقام عراقی: نیرو‌های آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر از عراق خارج می‌شوند
انفجار مرگبار در منطقه گردشگری آتن یک کشته و پنج مفقود بر جای گذاشت
واشنگتن‌پست: عربستان احتمال توسعه سلاح هسته‌ای را رد نکرده است
الخزعلی: عراق نباید در محاصره ناعادلانه ایران مشارکت کند
هشدار روسیه درباره پیامدهای افزایش تولید پهپاد در اتحادیه اروپا
ادعای وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه ایران را رد کرد
عراق برای ازسرگیری پروازهای ایران رایزنی با آمریکا را آغاز کرد
حملات هوایی عربستان به دو استان یمن
رزمایش آمریکا و ژاپن با موشک‌های دوربرد ساخت ژاپن برگزار می‌شود
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
فرانسه پیش‌نویس قطعنامه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به شورای امنیت می‌برد
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰