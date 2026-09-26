باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه خبری سی‌ان‌ان (CNN) روز شنبه تأیید کرد که از حضور در هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا، موسوم به «ایر فورس وان»، منع شده است؛ هواپیمایی که قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را از کاخ سفید به ایالت تنسی برای تماشای یک مسابقه فوتبال دانشگاهی منتقل کند.

روزنامه واشنگتن‌پست نخستین رسانه‌ای بود که این خبر را به نقل از افراد مطلع از موضوع منتشر کرد.

سی‌ان‌ان نیز گزارش داد که کاخ سفید تاکنون هیچ رسانه‌ای را به‌عنوان جایگزین این شبکه معرفی نکرده است؛ موضوعی که به این معناست که این سفر ممکن است بدون پوشش تلویزیونی گروه رسانه‌ای همراه رئیس‌جمهور انجام شود.

ترامپ در اوایل ماه جاری، سی‌ان‌ان، پولیتیکو و‌ ام‌اس‌ناو (MSNOW) را از حضور در کاخ سفید منع کرده بود و مدعی شده بود این رسانه‌ها اخبار جعلی منتشر می‌کنند.

این رسانه‌ها نیز تهدید کرده بودند از ترامپ شکایت خواهند کرد. با این حال، یک قاضی بعداً تصمیم ترامپ را لغو کرد.

در ادامه، سی‌ان‌ان هنگام برگزاری ضیافت شام رسمی برای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز از دسترسی به کاخ سفید و پوشش ورود وی به این مراسم منع شد.

منبع: بریکینگ نیوز