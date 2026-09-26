باشگاه خبرنگاران جوان - مجید سلیمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «کاروانسرای نو»، با اشاره به تجربیات نمایشگاههای پیشین، اظهار کرد: زمانی که شهرداریها و فرمانداریها برای معرفی ظرفیتهای شهرستانهای خود در نمایشگاهها شرکت میکنند، بهرهگیری از صنایع دستی، اثرگذارترین راه برای نمایش توانمندیهای مردمی است؛ چراکه این هنرها علاوه بر زیبایی، هویت بصری شهرها را به بازدیدکنندگان ارائه میدهند.
او افزود: بررسی غرفههای نمایشگاه «کاروانسرای نو» نشان میدهد که حتی بدون تبلیغات مستقیم، محتوای بصری غرفههایی همچون فیروزآباد، آباده و ارسنجان بر پایه صنایع دستی استوار بوده و همین هنر دست، شاخصه اصلی پویایی آنهاست.
معاون صنایع دستی فارس در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در قالب «اکسپو ۲۰۲۶» از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه در شیراز، از تمامی فعالان اقتصادی این حوزه خواست تا از این فرصت برای معرفی آثار و ظرفیتهای خود بهرهبرداری کنند.
سلیمی همچنین با اشاره به برگزاری همزمان نمایشگاه «آرتاکسپو»، این رویداد را فرصتی ایدهآل برای هنرمندانی دانست که ارتزاق آنها وابسته به فعالیتهای هنری است.
او تصریح کرد: هنرمندان میتوانند با حضور فعال در هر دو فضا، سهم بیشتری از اقتصاد هنر کسب کنند؛ لذا از تمامی فعالان این عرصه دعوت میشود با عرضه آثار خود، در راستای تقویت اقتصاد هنر و نمایش نمادهای هویت ملی گام بردارند.
منبع: میراث فرهنگی فارس