باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی که با هدف بررسی چالشها و ظرفیتهای این منطقه برگزار شد، احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر لزوم شتاببخشی به روند توسعه اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای آب، برق و گاز، رفع موانع موجود و ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاران از مهمترین الزامات پیشرفت منطقه ویژه پارسیان است.
جباری در ادامه با اشاره به لزوم عدالت در اشتغال، بر حضور فعالتر مدیران دستگاههای اجرایی استان در شهرستان پارسیان و ساماندهی وضعیت روستاهای پیرامونی تأکید کرد. وی همچنین پیشنهاد داد در جلسات آتی، نمایندگان سرمایهگذاران برای طرح مستقیم دغدغههای خود حضور یابند.در این جلسه، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر اسماعیلنیا، امام جمعه شهرستان پارسیان، و شیخ حمودی، امام جمعه اهل سنت شهر پارسیان، نیز با اشاره به اهمیت نقش منطقه ویژه در توسعه منطقه، بر تقویت تعامل میان مدیریت این مجموعه و جامعه محلی، تسریع در ایجاد اشتغال و توجه به مطالبات مردم تأکید کردند.
سالمی، فرماندار شهرستان پارسیان، نیز ضمن اعلام حمایت قاطع شورای تأمین و دستگاههای اجرایی شهرستان از برنامههای توسعهای منطقه، بر لزوم هماهنگی بیشازپیش میان نهادهای مسئول تأکید کرد.
خلیل قاسمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، نیز با اشاره به ظرفیتهای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، رفع موانع سرمایهگذاری و بهرهگیری از توان دستگاههای اجرایی برای تکمیل زیرساختها را ضروری دانست.
در بخش پایانی این نشست، کوروش فتاحی، سرپرست شرکت توسعه صنایع انرژیبر پارسیان جنوب، با تشریح اولویتهای کنونی گفت: مسائل منطقه در دو محور اصلی «بندر» و «سرمایهگذاری» پیگیری میشود و برای تحقق این اهداف، همراهی دستگاههای مسئول بسیار حیاتی است.فتاحی از احیای اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای بخش بندری خبر داد و افزود: پروژه احداث پست ۱۳۲ کیلوولت وارد مرحله مناقصه شده و برنامهریزی برای تأمین آب موردنیاز منطقه نیز بهطور جدی در حال پیگیری است.
بر اساس این گزارش، محورهای اصلی این نشست شامل توسعه زیرساختهای زیربنایی، فعالسازی بندر و اسکلهها، تأمین پایدار آب، برق و گاز، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و ساماندهی اشتغال و وضعیت معیشتی روستاهای پیرامونی بود.
منبع خبر:روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان