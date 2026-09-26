تلسکوپ هابل فراتر از انتظارات ناسا عمل کرد و دویست‌هزارمین دور گردش به دور زمین را به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلسکوپ فضایی هابلِ ناسا دویست‌هزارمین دور گردش خود به دور زمین را تکمیل کرد؛ دستاورد چشمگیر دیگری برای تلسکوپی که در ابتدا تنها برای ۱۵ سال فعالیت طراحی شده بود.

هابل این دویست‌هزارمین دور را در ۱۹ سپتامبر به پایان رساند؛ یعنی بیش از ۳۶ سال پس از پرتاب آن با شاتل فضایی «دیسکاوری» در آوریل ۱۹۹۰. در این مدت، این تلسکوپ بیش از ۵ میلیارد مایل (۸ میلیارد کیلومتر) در مدار زمین پیموده و افزون بر ۱.۷ میلیون رصد کیهانی انجام داده است.

هابل در ارتفاع تقریبی ۳۰۰ مایلی (۴۸۳ کیلومتری) از سطح زمین و با سرعتی نزدیک به ۱۷ هزار مایل در ساعت (۲۷ هزار کیلومتر در ساعت) حرکت می‌کند و روزانه حدود ۱۵ بار به دور سیاره می‌چرخد؛ یعنی تقریباً هر ۹۵ دقیقه یک دور کامل.

بر اساس بیانیه ناسا، این دستاورد تازه زمانی حاصل شد که هابل مشغول بررسی معمایی کیهانی مرتبط با یکی از مهم‌ترین میراث‌های علمی خود، یعنی اندازه‌گیری انبساط جهان، بود.

تکمیل دویست‌هزارمین دور گردش هابل در ادامه رشته‌ای از دستاورد‌های دیگر رخ می‌دهد که نشان‌دهنده بهره‌وری علمی پایدار این تلسکوپ است. هابل در سال ۲۰۰۸ صدهزارمین دور گردش خود را کامل کرد و در سال ۲۰۱۱ به رکورد یک میلیون رصد علمی دست یافت.

در موارد اخیرتر، هابل در سال ۲۰۲۴ خود را با شرایط کارکرد تنها با یک ژیروسکوپ سازگار کرد و در سال ۲۰۲۵ تصویری موزاییکی و عظیم با دقت ۲.۵ میلیارد پیکسل از کهکشان آندرومدا ثبت نمود.

هابل دیگر تلسکوپی نیست که بتوان در صورت بروز نقص فنی به‌سادگی آن را تعمیر کرد؛ آخرین مأموریت تعمیر و نگهداری توسط فضانوردان در سال ۲۰۰۹ انجام شد و در حال حاضر هیچ مأموریت تعمیر دیگری برای آن برنامه‌ریزی نشده است.

ناسا اعلام کرده است که انتظار می‌رود این رصدخانه حتی با وجود کاهش تدریجی ارتفاع مدارش بر اثر نیروی پسار (مقاومت) جوی، همچنان تا دهه آینده به فعالیت علمی و بهره‌وری خود ادامه دهد. انتظار نمی‌رود که هابل زودتر از اواسط دهه ۲۰۳۰ وارد جو زمین شود و ناسا برای امحای کنترل‌شدۀ آن در آینده برنامه‌ریزی می‌کند.

منبع: Space

برچسب ها: تلسکوپ هابل ، سیاره ، کره زمین ، مدار زمین ، فضانوردان ، ناسا
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