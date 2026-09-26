پوستر «فارس؛ پایتخت همگرایی گردشگری» رونمایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در آیین اختتامیه نمایشگاه اقتصاد گردشگری فارس، که با رونمایی از پوستر رویداد «فارس؛ پایتخت همگرایی گردشگری» همراه بود، گفت: حضور من در این نشست، پیش از هر چیز برای قدردانی از برگزارکنندگان و همه کسانی است که در شکل‌گیری این رویداد مهم مشارکت داشتند.

او با اشاره به پیامد‌های زندگی ماشینی در جهان امروز افزود: در دو دهه گذشته، زندگی ماشینی بر ابعاد گوناگون زندگی بشر اثر گذاشته و خستگی و افسردگی را افزایش داده است. بخشی از اختلالات روحی و روانی انسان امروز نیز از فاصله گرفتن او از طبیعت، سنت‌ها، تاریخ، پیشینه و آداب ورسوم جوامع سرچشمه می‌گیرد.

استاندار فارس گفت: در سال‌های اخیر، در برخی کشور‌های اروپایی، طبیعت‌درمانی و بازگشت به شیوه‌های زندگی نزدیک‌تر به طبیعت مورد توجه قرار گرفته است؛ در این رویکرد، افراد برای مدتی در محیط‌های طبیعی اقامت می‌کنند و با فاصله گرفتن از مناسبات زندگی ماشینی، دوباره با طبیعت پیوند می‌یابند. پخت نان، نگهداری از حیوانات و استفاده از فرآورده‌های طبیعی، بخشی از تجربه‌ای است که در این مراکز برای خانواده‌ها فراهم می‌شود.

امیری ادامه داد: تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بازگشت به طبیعت، آداب‌ورسوم و میراث تاریخی، از نیاز‌های مهم انسان امروز است.

او افزود: برخی کشور‌ها با وجود برخورداری از پیشینه و تنوع محدودتر در مقایسه با ایران، توانسته‌اند با تکیه بر داشته‌های خود صنعت گردشگری را رونق دهند و برای مردم و گردشگران فرصت نشاط و تفریح فراهم کنند.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس گفت: کشور ما از تمدنی کهن و داشته‌های فراوان برخوردار است و فارس نیز از این نظر ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد.

امیری گفت: گردشگری، افزون بر آثار اقتصادی، می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد نشاط و شادی در جامعه کمک کند؛ از همین رو، توسعه گردشگری محور اول توسعه استان است.

استاندار فارس با بیان این‌که سند گردشگری استان پس از انجام بررسی‌های کارشناسی در شورای برنامه‌ریزی تدوین و تصویب شده است، افزود: طرح گردشگری شهری که از سوی دفتر امور شهری ارائه شد، پس از تکمیل بررسی‌ها و دریافت گزارش‌های کارشناسی، ظرفیت‌های ارزشمندی را برای توسعه گردشگری شهری آشکار کرد.

نماینده عالی دولت در استان گفت: استقبال از نمایشگاه نیز نشان داد که هنوز ظرفیت‌های بسیاری در شهرستان‌های استان شناسایی و معرفی نشده است.

امیری با قدردانی از معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر امور شهری، شهرداران و شورا‌های اسلامی شهر‌ها اظهار کرد: برای برگزاری این نمایشگاه، برنامه‌ریزی و کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شده و مدیران با سفر به شهرستان‌ها، ظرفیت‌های شهر‌های مختلف را شناسایی و معرفی کرده‌اند.

او گفت: حضور شهر‌های گوناگون در کنار یکدیگر، فرصتی فراهم کرد تا داشته‌های فارس در حوزه تاریخ، آداب‌ورسوم، گردشگری و صنایع‌دستی پیش چشم مردم و بازدیدکنندگان قرار گیرد.

امیری با اشاره به برگزاری نمایشگاه در شرایط دشوار کشور گفت: برگزاری چنین رویدادی نشان می‌دهد که جنگ، اراده مردم را از حرکت بازنداشته است. جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و مردم با ادامه زندگی و حضور در رویداد‌هایی از این دست، نشان داده‌اند که در برابر فشار‌ها ایستادگی می‌کنند.

استاندار فارس از رسانه‌ها و صداوسیما خواست ظرفیت‌های معرفی‌شده در نمایشگاه را بازتاب دهند و تأکید کرد: نباید اختتامیه این نمایشگاه را پایان کار دانست؛ این رویداد آغاز مسیری برای معرفی ظرفیت‌های استان است. این ظرفیت‌ها باید با برنامه‌ریزی به ثروت، اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل شوند و آثار آن در شهرستان‌ها و زندگی مردم دیده شود.

امیری با اشاره به برگزاری نشست‌های ملی هم‌زمان با نمایشگاه و حضور مدیرانی از وزارت کشور گفت: معرفی و ترویج تجربه‌های به‌دست‌آمده در فارس باید از همین امروز آغاز شود و برنامه‌های بعدی به‌گونه‌ای طراحی شوند که به رونق اقتصادی بینجامند.

او افزود: هدف اصلی نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های استان بود و در کنار آن، فروش محصولات نیز انجام شد. این رویداد می‌تواند در ادامه به فرصتی برای آشنایی بیشتر زائران و گردشگران، به‌ویژه در شیراز، با جاذبه‌ها و محصولات شهرستان‌های فارس تبدیل شود.

استاندار فارس در پایان از دست‌اندرکاران، شهرداران، مردم و بازدیدکنندگان که در رونق نمایشگاه نقش داشتند، قدردانی کرد.

در این آیین و پیش از سخنان استاندار، محمود رضایی کوچی، معاو ن عمرانی و محمدهادی هاشم‌پور، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری نیز گزارشی از فستیوال کاروانسرای نو و نمایشگاه اقتصاد گردشگری در شیراز که با مشارکت ۲۸ شهر فارس برگزار شد، ارائه کردند.

در این آیین همچنین از ۲۸ شهردار شهر‌های حاضر در نمایشگاه تجلیل و پوستر‌های «فارس؛ پایتخت همگرایی گردشگری» و پوستر نخستین فستیوال ملی بازخوانی سرود‌های معاصر ایران، با عنوان «هم‌سرود ایران» نیز با دستان استاندار رونمایی شد.

منبع: استانداری فارس