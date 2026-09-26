جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های استان قم با حضور در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، در حمایت از شعار «ایران قوی» تجمع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -تجمع دانشجویی صبح امروز با حضور پرشور دانشجویان و فعالان دانشجویی در مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد. شرکت‌کنندگان  ضمن محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و عکس نوشته هایی  با مضامین وحدت ملی، اقتدار و پیشرفت، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب و تقویت جایگاه ایران در منطقه اعلام کردند.

نهم اسفندماه سال گذشته، در حمله ددمنشانه  دشمنان متجاوز  آمریکایی و صهیونی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب، ۱۶۸ نفر از جمله دانش‌آموزان، کادر آموزشی و برخی از والدین دانش‌آموزان به شهادت رسیدند و ۹۵ نفر نیز مجروح شدند.

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برچسب ها: اخبار دانشجویی ، شهدای دانش اموز
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