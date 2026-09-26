باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متا دستگاهی جدید و جمعوجور به نام «Muse Charm» (میوز چارم) معرفی کرده است که به کاربران اجازه میدهد بدون نیاز به گوشی یا رایانه، با دستیار هوش مصنوعی این شرکت، یعنی «Muse» (میوز)، صحبت کنند.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، این دستگاه کوچک را که برای دسترسی به نرمافزار هوش مصنوعی «Muse» طراحی شده است، در جریان کنفرانس توسعهدهندگان «Meta Connect» رونمایی کرد.
این اقدام واکنشهای متفاوتی را برانگیخت؛ برخی کاربران این دستگاه را با «Tamagotchi» (تاماگوتچی) مقایسه کردند که یک بازی الکترونیکی دستی ژاپنی در دهه ۱۹۹۰ با محوریت پرورش یک شخصیت مجازی بود.
زاکربرگ در پایان رویداد «Meta Connect» از این دستگاه رونمایی کرد و توضیح داد که طراحی آن بهگونهای است که بهراحتی در کف دست جای میگیرد یا به دسته کلید متصل میشود.
این دستگاه از طریق حسگری که در یکی از گوشههای آن تعبیه شده، امکان دسترسی به «Muse» را فراهم میکند و به کاربران اجازه میدهد بدون باز کردن قفل گوشی یا اجرای یک اپلیکیشن، با دستیار هوش مصنوعی صحبت کنند.
زاکربرگ گفت: «میتوانید این دستگاه را به دسته کلید خود متصل کنید و همیشه برای گفتوگو آماده خواهد بود.»
«Muse Charm» بخشی از تلاش متا برای گسترش دامنه استفاده از دستیار هوش مصنوعی خود فراتر از گوشیها و رایانههاست. این شرکت پیشتر امکان دسترسی به «Muse» را از طریق عینکهای مجهز به هوش مصنوعی فراهم کرده بود؛ عینکهایی که به کاربران اجازه میدهند هنگام ورزش، آشپزی یا رانندگی درخواست کمک کنند، اطلاعات تغذیهای دریافت کنند، به جستجوی محصولات یا اشیای گمشده بپردازند و حتی نوبت رزرو کنند یا قیمت پروازها را بررسی کنند.
به گفته متا، «Muse» تنها با بیان نام آن و مطرح کردن درخواست فعال میشود؛ سپس سیستم در پسزمینه عمل کرده و پس از تکمیل کار، نتیجه را به کاربر اعلام میکند.
تصاویر و ویدیوهای محدودی که از این دستگاه منتشر شده، نمایشگر کوچکی را نشان میدهد که آواتار مجازیِ انتخابشده توسط کاربر برای دستیار هوش مصنوعی را نمایش میدهد؛ در کنار آن نیز حسگری قرار دارد که با فشردن آن میتوان «Muse» را فراخواند.
زاکربرگ خاطرنشان کرد که این شرکت تاکنون تنها تعداد محدودی از این دستگاه را برای آزمایش تولید کرده است و توضیح داد که متا هنوز در مورد مواد اولیه ساخت یا چیدمان قطعات داخلی آن به تصمیم نهایی نرسیده است. او اعلام کرد که این شرکت قصد دارد دستگاه را تا ماه دسامبر برای عرضه آماده کند، هرچند قیمت آن را فاش نکرد.
«Muse Charm» بحثهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است. برخی کاربران از این ایده استقبال کردند — و یکی از آنها آن را «هوشمندانهترین کاربرد هوش مصنوعی تا به امروز» توصیف کرد — در حالی که برخی دیگر تردید داشتند که آیا این دستگاه واقعاً نوآوریای است که بتواند با محصولات شرکتهای بزرگ فناوری مانند اپل رقابت کند یا خیر.
در مقابل، برخی کاربران این دستگاه را به اسباببازی «تاماگوتچی» (Tamagotchi) تشبیه کردند و گروهی دیگر با توجه به وجود گوشیها و ساعتهای هوشمند که خدمات مشابهی ارائه میدهند، ضرورت وجود چنین دستگاهی را زیر سوال بردند.
منبع: دیلی میل