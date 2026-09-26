باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دولت عراق روز شنبه اعلام کرد در حال انجام مذاکرات مستقیم با آمریکا برای «دریافت معافیت» برای برخی فرودگاههای این کشور از محدودیتهای اعمالشده علیه پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی است.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در صفحه خود در فیسبوک اعلام کرد این معافیتها امکان ازسرگیری پروازها را «به دلایل بشردوستانه مرتبط با درمان پزشکی، آموزش، سفرهای زیارتی و منافع غیرنظامیان» فراهم خواهد کرد.
بغداد همچنین از «همه طرفها خواست وارد گفتوگو و مذاکرات شوند تا راهکارهایی برای پایان دادن به بحرانها و درگیریهای کنونی» پیدا شود.
اوایل هفته جاری، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد تمامی شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۲۳ سپتامبر در سراسر جهان مشمول تحریم خواهند شد.
منبع: الجزیره