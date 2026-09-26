باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا کریمی روز شنبه در گزارشی از عملکرد دستگاه قضا و نیروهای انتظامی در حوزه مبارزه با جرایم تهدیدکننده سلامت و امنیت جامعه، از آمارهای مربوط به ۶ ماه نخست سال جاری پرده برداشت.

طبق گزارش رسمی منتشر شده، در پی عملیات‌های هدفمند و هوشمندانه در سراسر استان، مجموعاً ۱هزار و ۸۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است. علاوه بر این، در عملیات‌های مربوط به مبارزه با سلاح‌های غیرمجاز، هزار و ۸۴۴ قبضه سلاح (جنگی و شکاری) به همراه ۷۰ هزار و ۶۸۶ عدد فشنگ از حوزه‌های مختلف استان توقیف گردیده است.

همچنین در بخش مبارزه با جرایم مربوط به مشروبات الکلی، حجم بسیار بالای این مواد شامل ۵۴ هزار و ۱۸۵ لیتر و ۹ هزار و ۷۷۳ قوطی مشروبات الکلی از دست عاملان جرم خارج و ضبط شده است.

کریمی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با باندهای توزیع مواد مخدر و سلاح، تصریح کردند: «این حجم از کشفیات، بازتاب‌دهنده هوشمندی نیروهای عملیاتی و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضا در جهت خشک کردن منابع مالی و عملیاتی باندهای مجرمانه است. تمامی پرونده‌های مربوط به این کشفیات با دقت و بر اساس قوانین جاری، در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارند تا مجازات‌های قانونی برای مسببان این آسیب‌های اجتماعی اعمال گردد.»

در پایان، مدعی العموم استان با اشاره به نقش محوری گزارش‌های مردمی در موفقیت این عملیات‌ها، از شهروندان خواست تا در راستای حفظ امنیت و آرامش استان، با دستگاه قضا همکاری داشته باشند.

منبع ایرنا