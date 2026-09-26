به گفته رییس اتاق کرمان صادرکننده های نمونه استان به سبب بخشنامه های غیر منتظره چندسال است که فعالیت نمی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ سیدمهدی طبیب زاده در نشست فعالین اقتصادی کرمان با پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان که به میزبانی اتاق کرمان برگزار شد، گفت: سوالی که مطرح می‌شود اینکه چرا مسائل اقتصادی را اینقدر پیچیده می‌کنیم که غیرقابل حل شود.

وی افزود: نمی‌دانیم چرا کشور در تله تصمیمات اقتصادی در حوزه صادرات گیرکرده است از نظر ما حکمرانی معیوب در این بخش باعث ایجاد این تله شده است.

وی گفت: بر اساس چندفرض غلط تصمیماتی گرفته می‌شود، اینکه گفته می‌شود ۱۳۰ میلیون دلار ارز به داخل کشور برنگشته است در واقع چنین چیزی وجود ندارد چرا که نحوه محاسبه ارز در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ بر اساس تصمیم خاصی بود.

وی بیان کرد: فرض غلطی است اگر هم ارزی برنگشته است مبلغ قابل بحث است.

وی تصریح کرد: مبالغ ارزی که خارج می‌شود بالاتراز میزانی است که صادرکنندگان ما با آن درگیر هستند و دائما پاسخگو هستند.

وی گفت: ما می‌خواهیم مسائل و مشکلات اقتصادی را با فرضیات اشتباه حل کنیم که شدنی نیست ما از پلیس امنیت اقتصادی توقع داریم مسائل و مشکلات حوزه صادرات را بررسی بیشتر کند.

وی بیان کرد: ما می‌خواهیم سربازان اقتصادی مان که در شرایط جنگ اقتصادی مردانه پای کار نظام ایستاده‌اند را از تحت فشار‌ قرار گرفتن خارج کنیم.

طبیب زاده گفت: درخواست می‌شود از پلیس امنیت اقتصادی که حرف‌های صادرکننده‌ها را بشنوید همه این افراد می‌توانستند دنبال زندگی خود در بهترین جای دنیا بروند، اما پای کار نظام اقتصادی ایستاده‌اند و باید حرفهایشان را بشنویم.

طبیب زاده گفت: راه حل مشکلات بخشنامه‌های خلق الساعه نیست، صادر کننده‌های ما مانند برخی فعالین صنعت پتروشیمی که از رانت استفاده می‌کنند نیستند که با آنها مانند افراد متخلف برخورد می‌شود.