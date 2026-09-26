باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید علی اصغر محدث مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از راه یابی نمایش «ضربه آزاد» به کارگردانی مسعود احمدی، به عنوان نماینده شیراز و استان فارس در بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت خبر داد.
او گفت: نمایش «ضربه آزاد» به نویسندگی و کارگردانی مسعود احمدی، در بخش صحنهای بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت به عنوان تنها نماینده شیراز و استان فارس انتخاب شده است. این اثر نمایشی که کاری از گروه هنری پرسیا است، با تهیهکنندگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در این رویداد بینالمللی شرکت میکند.
لازم به ذکر است که این دومین حضور گروه هنری پرسیا در جشنواره تئاتر مقاومت است؛ چرا که پیشتر نیز نمایش «بیدوران» به تهیه کنندگی حوزه هنری فارس از این گروه در نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت حضور داشته است.
نمایش «ضربه آزاد» به روایت قصه هفت دختر فوتبالیست تیم ملی بانوان ایران میپردازد که در زمان جنگ آمریکا و اسرائیل، در استرالیا درخواست پناهندگی کردند.
این اثر نمایشی با نگاهی عمیق و انسانی، به بازخوانی یکی از پرچالشترین و پرسروصداترین رویدادهای ورزشی و اجتماعی سالهای اخیر ایران میپردازد؛ رویدادی که بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و بینالمللی داشت و بحثهای فراوانی را درباره ورزش بانوان، مسائل سیاسی و حقوق انسانی برانگیخت.
«ضربه آزاد» تلاش میکند تا لایههای پنهان و کمتر گفتهشده این ماجرا را برای مخاطبان به تصویر بکشد و فضای پرتنش آن روزها را بازسازی کند. این نمایش با بهرهگیری از عناصر دراماتیک به موضوعاتی، چون هویت، وطن، آرزوها و انتخابهای سخت انسانی میپردازد.
عوامل نمایش «ضربه آزاد»
نویسنده و کارگردان: مسعود احمدی
تهیهکننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
بازیگران: شیما پورسهمالدین، محمد شکروی، مهدی شیرازی، سعید محمدی، فائزه رستگاری، عاطفه دامنپاک، فاطمه رنجبر، شکیلا قهرمانی، فاطمه (مینا) رحمانی، سوگند جعفری، بهار بهرامی، آیلین شفیعی، سوگند روستا، هستی غلامی، محیا کاظمی، سارا منفرد، سوفیا زارع، ملیکا رحیمی و آیسن تندر
طراح نور: محمدحسین (مهرداد) سهامی
طراح لباس: فاطمه رنجبر، آیلین شفیعی
طراح گریم: مریم احمدی
دستیار کارگردان: امیرحسین دهقانیزاده
طراح صحنه: مسعود احمدی
دستیاران طراح صحنه: پارسا رضایی، امیرعلی شیروانی، امیرحسین دهقانی¬زاده
مدیر صحنه: امیرعلی شیروانی، امیرعلی کیانی
روابط عمومی: روجا اکبرپور، هدی هادیان
موسیقی: شیما پورسهمالدین
اجرای موسیقی و افکت: امیرعلی کیانی
عکاس: احسان پورفرخ
طراح پوستر و بروشور: شیما پورسهمالدین
منشی صحنه: فاطمه خانیپور، رستا نامدار
مدیر تولید: مجید امینزاده گوهری، بهاره دهقان
مدیر اجرا: محمد اکبری، مریم رمضانی
تبلیغات: رضا محمدی، طناز زواره
مشاور متن: رضا فتحاللهپور
سرپرست گروه: سید امین پرس