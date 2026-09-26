دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، مهم‌ترین اقدامات این بانک برای تسهیل صادرات و واردات را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دارابی با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه گفت: این اصلاحات باعث شد بازگشت ارز صادراتی بهبود پیدا کند و حتی در سامانه‌های بانک مرکزی با مازاد عرضه ارز مواجه شویم.

وی دومین اقدام را امکان بازگشت ارز به شکل اسکناس عنوان کرد و افزود: پیش‌تر صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز را به‌صورت ورود اسکناس به کشور برگردانند، اما بانک مرکزی این امکان را ایجاد کرد و در همان ماه‌های اول، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز به این شکل بازگشت.

دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی همچنین به امکان معامله مستقیم بین واردکننده و صادرکننده طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث شد معاملات ارزی بین واردکننده و صادرکننده که قبلاً زیر یک میلیون دلار در روز بود، به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز برسد. نتیجه این اقدام این است که واردکننده می‌تواند در عرض یک روز و بدون صف تخصیص، ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و کالا‌های تولیدی را تأمین کند.

به گفته دارابی، پیش‌تر صادرکننده نمی‌توانست ارز خود را به بانک بفروشد و فرایند انتقال ارز به واردکننده بوروکراسی طولانی داشت، اما در حال حاضر صادرکننده ارز را به بانک می‌فروشد و بانک موظف است آن را به واردکننده بفروشد؛ بانک مرکزی نیز ناظر این فرایند است.

وی در ادامه با اشاره به امکان فروش ارز اسکناس به بانک‌ها تصریح کرد: پیش‌تر بازگشت ارز اسکناس محدود بود و صادرکننده باید آن را برای مصارف خدماتی یا به بانک مرکزی می‌فروخت، اما در حال حاضر امکان فروش اسکناس به بانک‌ها ایجاد شده و بانک‌ها می‌توانند همان ارز را برای واردات استفاده کنند.

دارابی در پایان از پیش‌قدمی بانک مرکزی در اصلاح آیین‌نامه‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی، آیین‌نامه‌های اصلاحی در حوزه صادرات و واردات را در کمیسیون اقتصادی دولت و با همکاری وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی پیش می‌برد تا هم فرایند واردات و هم فرایند صادرات و بازگشت ارز صادراتی تسهیل شود.

منبع: بانک مرکزی 

برچسب ها: بانک مرکزی ، صادرات و واردات
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