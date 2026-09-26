باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه والاستریت ژورنال مدعی شد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشنهاد ایران برای برقراری آتشبس را رد کرده و به نزدیکان خود گفته است حملات علیه جمهوری اسلامی ممکن است پس از انتخابات سوم نوامبر کنگره از سر گرفته شود.
این روزنامه به نقل از یک منبع نوشت: «رئیسجمهور ترامپ پیشنهاد ایران برای برقراری آتشبس هفتروزه را رد کرده و به دستیارانش گفته است انتظار دارد پس از انتخابات میاندورهای نوامبر، بمباران ایران را از سر بگیرد.»
به نوشته والاستریت ژورنال، مقامهای آمریکایی مدعی شده اند ترامپ نسبت به اینکه ایران خواستههای او را برآورده کند، تردید دارد و به کارکنان خود گفته است ازسرگیری یک کارزار بمباران علیه ایران را محتمل میداند.
در این گزارش آمده است ترامپ هنوز درباره ابعاد حملات احتمالی تصمیمی نگرفته است. به نوشته این روزنامه، رئیسجمهور آمریکا تمایلی ندارد «عملیات رزمی گسترده» را از سر بگیرد که بخشی از دلیل آن کاهش ذخایر مهمات است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیشتر اعلام کرده بود تهران از طریق قطر طرحی هفتروزه را برای برقراری مجدد کشتیرانی در تنگه هرمز به آمریکا منتقل کرده است.
ترامپ نیز اوایل ماه جاری ابراز اطمینان کرده بود که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای و حتی احتمالاً پیش از آن پایان خواهد یافت.
منبع: تاس