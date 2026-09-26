باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عبدالهیان نیار، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات گسترده در قالب طرح «مهتاب» با محوریت مدیریت هوشمند تلفات انرژی خبر داد و اظهار کرد: این طرح باهدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، مقابله با دست‌کاری کنتورها، کاهش تلفات انرژی و ساماندهی مصارف برق در بخش‌های مختلف در حال اجراست.

او با اشاره به نتایج ثبت‌شده این طرح افزود: در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و کاهش تلفات انرژی، ۲۵۴ مورد دست کاری کنتور شناسایی، ۶ هزار و ۳۱۱ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۱۹ هزار و ۶۱۳ متر کابل جمع‌آوری شده است؛ همچنین ۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که میزان انرژی احصا شده ناشی از آن ۶ هزار و ۳۲۳ مگاوات ساعت بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ادامه داد: ۶۸ هزار و ۹۵۳ مگاوات ساعت انرژی از محل جمع‌آوری مصارف غیرمجاز احصا شده و در بخش نصب تجهیزات اندازه‌گیری نیز یک هزار و ۳۷۶ دستگاه شمارشگر نصب و ۱۶۴ مورد تعویض فیوز انجام شده و ۴ هزار و ۷۰۱ حلقه چاه آب کشاورزی، یک هزار و ۷۵۳ مسجد و مرکز مذهبی، ۳ هزار و ۷۵۳ مرکز تجاری و ۱۰۲ مرکز تجاری بین‌راهی نیز مورد بازدید و پایش قرار گرفته‌اند.

عبدالهیان در ادامه تصریح کرد: در حوزه روشنایی معابر نیز ۵۹۷ مورد اصلاح تابلو‌های روشنایی، ۹۱۷ مورد اصلاح روشنایی پارک‌ها، یک هزار و ۹۴۱ مورد اصلاح چراغ‌های تعدیل‌شده در معابر و جاده‌های بین‌شهری، یک هزار و ۹۴۰ مورد اصلاح چراغ‌های معابر اصلی و دوطرفه، یک هزار و ۶۹۸ مورد چراغ کم‌مصرف و یک هزار و ۵۰۰ مورد بازدید از ادارات و بانک‌ها انجام شده است.

منبع: شرکت برق