باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از فعالیت هم‌زمان در ۷۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی در سراسر استان خبر داد و اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ۲۶۰ کیلومتر محور بزرگراهی در بازه زمانی یک‌ساله به بهره‌برداری رسیده یا زیر بار ترافیک می‌رود؛ رکوردی که به گفته این مقام مسئول، در حجم عملیات اجرایی راه‌سازی استان بی‌سابقه است.

او با اشاره به راهبری و نظارت بر ۲۳ هزار کیلومتر شبکه راه‌های استان که بیش از ۱۰ درصد از مجموع شبکه راه‌های کشور را شامل می‌شود، اظهار کرد: راهبرد کلان این اداره‌کل، چهارخطه‌سازی و ارتقای محور‌ها برای اتصال ایمن استان به شریان‌های ارتباطی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، هرمزگان و بوشهر است.

افتتاح ۲۶۰ کیلومتر بزرگراه در یک سال

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به کارنامه پروژه‌های افتتاح‌شده گفت: در ایام دهه فجر سال گذشته ۱۲۱ کیلومتر و در هفته دولت ۳۷.۵ کیلومتر بزرگراه افتتاح شد که با بهره‌برداری از بیش از ۱۰۰ کیلومتر باقی‌مانده تا پایان سال جاری، مجموع بزرگراه‌های افتتاحی در یک بازه یک‌ساله به بیش از ۲۶۰ کیلومتر خواهد رسید.

جذب ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار و تأمین ۳۰ هزار تن قیر

عبدالهی با قدردانی از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان استان در مجلس، از جذب ۲.۵ برابری اعتبارات خبر داد و افزود: با وجود بودجه مصوب ۳.۵ هزار میلیارد تومانی، موفق به جذب و هزینه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی شدیم.

او همچنین تأمین قیر را از ارکان حیاتی تداوم پروژه‌ها دانست و تصریح کرد: ۳۰ هزار تن قیر برای طرح‌های راه و شهرسازی تأمین شده است که شامل ۵ هزار تن در بخش راهسازی، ۱۱ هزار تن در حوزه بازآفرینی شهری و ۱۱ هزار تن توسط شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور است.

پیشتازی فارس در نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در بخش مسکن نیز با تأکید بر پیشتازی این استان در سطح کشور گفت: عملیات آماده‌سازی بیش از ۵ هزار هکتار زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال اجراست که این حجم از آماده‌سازی، فاصله‌ای معنادار با سایر استان‌ها دارد.

او افزود: تاکنون ۱۵ هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است که ۱۲ هزار و ۴۰۵ واحد آن در دهه فجر افتتاح شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۷ هزار و ۸۰۰ واحد دیگر نیز تکمیل شود که ۱۸۰۰ واحد آن در مرحله نهایی آسفالت قرار دارد.

عبدالهی به پروژه شهرستان فیروزآباد نیز اشاره کرد که در آن ساخت بیش از ۵ هزار واحد نهضت ملی و آماده‌سازی ۱۰۰ هکتار زمین برای قانون جوانی جمعیت در جریان است.

تغییر رویکرد فنی در آسفالت؛ از قیر سنتی به «گرید عملکردی»

عبدالهی با اشاره به تنوع اقلیمی فارس از مناطق سردسیر (آباده و دشت‌نمدان) تا گرمسیر (لارستان و لامرد)، بر تغییر رویکرد فنی تأکید کرد و گفت: استفاده تک‌محصولی از قیر ۶۰/۷۰ منسوخ شده و رویه‌ها باید بر اساس «گرید عملکردی» (PG) و متناسب با دامنه‌های دمایی هر منطقه طراحی شوند.

او افزود: هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد منابع قیر استان با استفاده از فناوری‌های تولید قیر‌های اصلاح‌شده پلیمری از شرکت نفت پاسارگاد تأمین می‌شود تا ضمن ارتقای کیفیت، ضریب ایمنی سفر‌ها افزایش یابد.

منبع: راه و شهرسازی فارس