آیین تشییع پیکر پاک پاسدار شهید "احمدرضا محمدرضایی"، از جان برکفان نیروی هوافضای سپاه روز شنبه با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم و مسوولان بوشهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع پیکر پاک پاسدار شهید "احمدرضا محمدرضایی"، از جان بر کفان نیروی هوافضای سپاه روز شنبه با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم و مسوولان بوشهر از بسیج مرکزی تا گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

پیکر مطهر این شهید گلگون کفن بر دستان اقشار مختلف مردم و مسوولان ، همرزمان ، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فرماندهان نیروهای مسلح از محل بسیج مرکزی بوشهر تا گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر بدرقه و در جوار همرزمانش به خاک سپرده شد.

شرکت کنندگان در این بدرقه باشکوه با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن پیمان دوباره با آرمان‌های والای شهدا، یاد و خاطره این شهید مدافع وطن را گرامی داشتند.

در این آیین، مردم با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا و با سردادن شعارهای انقلابی، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و با پیکر مطهر شهید محمد رضایی وداع کردند.

حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جوانان و قشرهای مختلف مردم در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت مردم به مقام شامخ شهدا و تأکید آنان بر ادامه مسیر ایثار و فداکاری برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر، نماز را بر پیکر مطهر این شهید والامقام اقامه کرد.

این پاسدار سرافراز در حین انجام ماموریت و بر اثر سانحه به خیل یاران شهیدش پیوسته بود.