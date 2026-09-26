باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- خسرو سیف‌پناهی، معاون توسعه پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، با اشاره به پدیده اقلیمی ال‌نینو و تأثیر آن بر الگو‌های جوی، به تشریح چشم‌انداز وضعیت آب‌وهوایی استان در پاییز ۱۴۰۵ پرداخت.

ال‌نینو چیست و چرا اهمیت دارد؟

سیف‌پناهی با بیان اینکه ال‌نینو یکی از رخداد‌های طبیعی اقلیمی است، اظهار کرد: «این پدیده با گرم شدن غیرعادی آب‌های سطحی اقیانوس آرام در ناحیه استوایی مشخص می‌شود.»

وی افزود: «اگرچه افزایش دمای آب اقیانوس ممکن است در نگاه نخست تنها چند درجه به نظر برسد، اما همین تغییر می‌تواند نظم معمول باد‌ها و جریان‌های اقیانوسی را دستخوش تغییر کرده و در نهایت بر سامانه‌های جوی مناطق مختلف جهان اثر بگذارد.»

معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان ادامه داد: «ال‌نینو می‌تواند در یک منطقه موجب افزایش بارش، طوفان و سیلاب و همزمان در منطقه‌ای دیگر باعث خشکسالی، کاهش بارش و حتی افزایش خطر آتش‌سوزی‌های طبیعی شود.»

وی با اشاره به داده‌های علمی مربوط به شاخص Nino۳.۴ گفت: «بر اساس داده‌های مورد اشاره، این شاخص در ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۲.۰۵+ درجه سانتی‌گراد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی داشته است و نشان‌دهنده یک رخداد ال‌نینوی قوی است.»

احتمال افزایش بارش در ایران و مناطق غربی

سیف‌پناهی با اشاره به آثار این پدیده بر منطقه خاورمیانه و ایران گفت: «ال‌نینو می‌تواند شرایط را برای ورود سامانه‌های بارشی به کشور مساعدتر کرده و افزایش بارش‌های پاییز و زمستان را در برخی مناطق افزایش دهد.»

وی افزود: «با توجه به شرایط فراهم‌شده از سوی الگو‌های اقلیمی و سایر شاخص‌های جوی همسو، انتظار می‌رود بارش‌های حدی و سیستماتیک پاییزی از هفته سوم تا چهارم مهرماه از مناطق غربی و شمال‌غربی کشور آغاز شود.»

چشم‌انداز پاییز ۱۴۰۵ در کردستان

معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان درباره چشم‌انداز جوی استان در پاییز امسال اظهار کرد: «بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی، استان کردستان در پاییز ۱۴۰۵ می‌تواند شرایط بارشی متفاوتی نسبت به سال‌های اخیر داشته باشد.»

سیف‌پناهی گفت: «انتظار می‌رود بارش‌های پاییزی امسال نسبت به سال گذشته زودتر آغاز شود و اواخر مهرماه تا اواسط آذرماه به عنوان بازه اوج فعالیت سامانه‌های بارشی در استان مطرح است.»

وی در عین حال افزایش دما را یکی از نکات مهم چشم‌انداز پاییز امسال عنوان کرد و افزود: «پیش‌بینی می‌شود میانگین دمای استان در پاییز ۱۴۰۵ حدود نیم تا یک‌ونیم درجه سانتی‌گراد بالاتر از نرمال باشد.»

سیف‌پناهی خاطرنشان کرد: «افزایش دما می‌تواند بر نوع بارش‌ها نیز اثرگذار باشد؛ به‌گونه‌ای که سهم بارش‌های برفی تا حدودی کاهش یافته و بخش بیشتری از بارش‌ها به صورت باران رخ دهد. این شرایط می‌تواند بر میزان ذخیره برفی ارتفاعات و همچنین تغذیه تدریجی آبخوان‌ها تأثیرگذار باشد.»

فرصتی برای منابع آبی، چالشی برای مدیریت سیلاب

سیف‌پناهی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: «ال‌نینوی امسال می‌تواند پاییزی متفاوت را برای استان کردستان رقم بزند. بارش‌های حدی و فراتر از نرمال از یک سو فرصتی برای تقویت منابع آبی و جبران بخشی از کمبود‌های سال‌های گذشته محسوب می‌شود و از سوی دیگر، در صورت وقوع بارش‌های شدید، می‌تواند چالش‌هایی در زمینه مدیریت سیلاب و روان‌آب ایجاد کند.»

وی تأکید کرد: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای صرف به پیش‌بینی‌های فصلی کافی نیست و مدیریت یکپارچه منابع آب، در کنار آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با مخاطرات جوی، نقش مهمی در مدیریت شرایط پیش‌رو دارد.»

ضرورت آمادگی پیش از فصل بارش

معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: «با توجه به احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال و همچنین بارش‌های رگباری و شدید، لازم است اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز فصل بارش در دستور کار قرار گیرد.»

وی از جمله اقدامات ضروری را لایروبی و پاکسازی مسیل‌ها و رودخانه‌های اصلی، آمادگی سد‌ها برای مدیریت و ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها و پایش مستمر هشدار‌های هواشناسی عنوان کرد و افزود: «زمان‌بندی کشت پاییزه نیز باید با توجه به زمان وقوع نخستین بارش مؤثر و بر اساس اطلاعیه‌ها و توصیه‌های هواشناسی تنظیم شود.»

هشدار درباره پیش‌بینی‌های غیرمعتبر در فضای مجازی

سیف‌پناهی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به انتشار پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی در فضای مجازی هشدار داد و گفت: «متأسفانه برخی کانال‌ها و صفحات غیرمعتبر با انتشار اعداد و ارقام نادرست و گاه اغراق‌آمیز، موجب نگرانی بی‌مورد یا سردرگمی مردم می‌شوند.»

معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان از مردم خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی، پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های هواشناسی، تنها به منابع رسمی مراجعه کنند.