تولید ۹۴۰ هزار تن محصول باغی در هرمزگان؛ ظرفیتی برای گذار از «تولید» به «ارزش افزوده»

باشگاه خبرنگاران جوان - اگرچه اقتصاد هرمزگان عمدتاً با محوریت بنادر، تجارت و صنایع بزرگ شناخته می‌شود، اما بخش کشاورزی و به‌ویژه باغبانی، یکی از ستون‌های مهم و ظرفیت‌های بالقوه استان است. آمارهای تولید نشان می‌دهد هرمزگان سالانه ۹۴۰ هزار تن انواع محصولات باغی تولید می‌کند که نشان‌دهنده فعالیت گسترده باغداران، نیروی کار و فعالان بخش حمل‌ونقل در این زنجیره اقتصادی است.

مسعود گرگیج، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با تشریح جزئیات این آمار اظهار داشت: از مجموع ۹۴۰ هزار تن محصول باغی استان، ۶۶۳ هزار تن به خرما و مرکبات، ۲۱۵ هزار تن به محصولات گلخانه‌ای، ۳۶ هزار تن به میوه‌های گرمسیری، ۱۱ هزار تن به گیاهان دارویی و ۱۵ هزار تن به سایر محصولات باغی اختصاص دارد.

تمرکز بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات

بخش عمده تولیدات استان همچنان بر خرما و مرکبات استوار است. گرگیج در این باره معتقد است که اگرچه این تمرکز مزیت نسبی استان محسوب می‌شود، اما برای ارتقای ارزش اقتصادی، باید به سمت توسعه ارقام تجاری (مانند پیارم و مجول در خرما) حرکت کرد؛ چراکه درآمد این بخش الزاماً با افزایش سطح زیرکشت حاصل نمی‌شود، بلکه با اصلاح الگوی تولید و انتخاب ارقام با قابلیت تجاری بالا محقق می‌گردد.

توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و میوه‌های گرمسیری

تولید ۲۱۵ هزار تن محصول گلخانه‌ای، گویای تغییر در الگوی کشت استان و فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی است. همچنین در بخش میوه‌های گرمسیری با تولید ۳۶ هزار تن، ظرفیت‌های قابل‌تأملی وجود دارد. انبه و موز از جمله محصولاتی هستند که با توجه به اقلیم هرمزگان، می‌توانند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به سبد تولید و کاهش وابستگی به محصولات اصلی ایفا کنند.

ضرورت تکمیل زنجیره ارزش

نکته کلیدی در تحلیل اقتصاد باغبانی هرمزگان، عبور از «خام‌فروشی» و حرکت به سوی «زنجیره ارزش» است. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان تأکید کرد: توسعه باغبانی نباید صرفاً تولیدمحور باشد، بلکه باید فرآیند جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی و فرآوری را نیز شامل شود. افزایش تولید بدون توسعه بازار و صنایع تبدیلی، عملاً باعث اتلاف بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده می‌شود.

گرگیج در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی، استفاده اقتصادی‌تر از ظرفیت‌های موجود و حرکت از «تولید محصول» به سمت «تولید ارزش» است تا بخش بیشتری از ارزش‌افزوده تولیدات باغی در اقتصاد استان هرمزگان حفظ شود.

منبع :جهادکشاورزی هرمزگان