مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: سه کارگر در یک واحد فرآوری زیتون در بخش گیلوان شهرستان طارم جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایوب بیگدلی گفت: در یک شرکت صنعتی شهرستان طارم، سه نفر برای گرفتن تلخی زیتون وارد یکی از مخازن نگهداری و فرآوری زیتون شده بودند که این مخزن حاوی محلول اسید سیتریک و مواد شست‌وشو بوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه میدانی، فضای بسته این مخزن و شرایط خطرناک عامل این حادثه تلخ بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان خاطر نشان کرد:همچنین کاهش سطح اکسیژن در فضای داخلی مخزن، تجمع گازهای ناشی از تخمیر مواد آلی، وجود بخارات و محیط اسیدی ناشی از محلول اسید سیتریک، فقدان تهویه مناسب و تجهیزات ایمنی فردی در وقوع این حادثه مؤثر بوده است.

در سال زراعی جاری ۲۰ هزار هکتار از باغهای زیتون شهرستان طارم بارور بوده و معیشت ۹ هزار بهره بردار به این محصول وابسته است.

برداشت زیتون از باغهای شهرستان طارم که نیمی از زیتون تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب تولید این محصول و روغن زیتون مطرح است، از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده است.

منبع ایرنا

برچسب ها: مدیریت بحران ، حادثه
خبرهای مرتبط
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛
برگشت ۷۰ درصد ظرفیت پالایشگاه‌های آسیب دیده به مدار تولید/اصابت ۲۷ موشک به تجهیزات پالایشگاه‌ها در سه دقیقه
برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در زنجان/ ۱۲ نفر مصدوم شدند
برخورد خودرو با تیرچراغ برق در زنجان یک کشته برجا گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فوت سه کارگر در یک واحد فرآوری زیتون طارم
بازداشت عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی
آخرین اخبار
بازداشت عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی
فوت سه کارگر در یک واحد فرآوری زیتون طارم