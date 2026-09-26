مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس از افتتاح و بهره‌برداری از ۲۵ هکتار سطح زیرکشت گلخانه‌ای در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق فانی گفت: با هدف توسعه بخش کشاورزی و حمایت از بهره‌برداران در شش ماهه اول سال جاری، مجموعه‌ای از طرح‌های گلخانه‌ای در سطح استان فارس به بهره‌برداری رسید که معادل ۲۵ هکتار سطح زیرکشت است. 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این باره اعلام کرد: این پروژه‌ها با هدف توسعه کشت‌های مدرن و افزایش بهره‌وری مصرف منابع آبی در استان اجرا شده‌اند. 

او تصریح کرد: اجرای این طرح‌های نوین گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی پایدار و استفاده بهینه از منابع آبی محسوب می‌شود؛ چرا که گلخانه‌سازی با کنترل دقیق شرایط محیطی، امکان تولید محصولات خارج از فصل را فراهم کرده و از هدررفت منابع آب جلوگیری می‌کند. 

فانی بیان کرد: توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، بستری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی استان فراهم آورده است. 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: بهره‌برداری از این گلخانه‌ها بخشی از برنامه‌های استراتژیک جهت ارتقای سطح تولید و حمایت از تولیدکنندگان محصولات باارزش در استان فارس به شمار می‌رود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد‌کشاورزی ، کشاورزی پایدار ، استان فارس
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