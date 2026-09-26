باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان در این آیین با تبریک آغاز سال تحصیلی و قدردانی از تلاش معلمان و مدیران مدارس اظهار کرد: هدف مجموعه مدیریت شهری این است که با اجرای برنامه‌های مختلف، شرایطی فراهم شود که خنده و شادی کودکان، بخشی از آرامش و نشاط شهر باشد.

وی با اشاره به اجرای برنامه استقبال از مهر در شهرکرد افزود: امسال نیز شهرداری با همکاری دستگاه‌های مختلف اقدام‌های متعددی را برای آماده‌سازی شهر در آستانه بازگشایی مدارس انجام داده است که از جمله آن می‌توان به ساماندهی سرویس مدارس، ایمن‌سازی معابر اطراف مدارس، زیباسازی محیطی، خط‌کشی معابر و بهسازی فضا‌های پیرامونی مدارس اشاره کرد.

شهردار شهرکرد با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک در روز‌های آغاز سال تحصیلی گفت: با همکاری پلیس راهور و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، استفاده از ظرفیت سامانه سپند برای ساماندهی سرویس مدارس مورد توجه قرار گرفته و اقدامات انجام شده موجب مدیریت بهتر سفر‌های درون‌شهری و روان‌تر شدن ترافیک در روز‌های ابتدایی بازگشایی مدارس شده است.

واحدیان ادامه داد: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و هماهنگی زمان فعالیت اتوبوس‌ها با ساعات آغاز و پایان مدارس از دیگر اقدام‌هایی است که با هدف کاهش ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان انجام شده است.

وی با اشاره به حمایت شهرداری از مدارس استثنایی اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه دانش‌آموزان این مدارس، شهرداری آمادگی دارد در زمینه بهسازی فضا‌های آموزشی و محوطه‌های پیرامونی مدارس با همکاری دستگاه‌های مرتبط اقدامات لازم را انجام دهد.

شهردار شهرکرد همچنین از اجرای طرح‌های زیباسازی در مدارس خبر داد و گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از جداره‌های مدارس شهرکرد زیباسازی شده و عملیات خط‌کشی و ایمن‌سازی مسیر‌های اطراف مدارس نیز در حال انجام است.

واحدیان اظهار کرد: شهرداری شهرکرد با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس استان در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک، در موضوعات عمرانی و بهسازی فضا‌های آموزشی و محوطه مدارس مشارکت دارد و این همکاری‌ها با هدف ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی ادامه خواهد داشت.