مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول از آغاز عملیات کشت محصول چغندرقند در این شهرستان خبر داد و پیش‌بینی کرد بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دزفول به زیر کشت این محصول برود. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان- بهروز قمرزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات کشت چغندرقند با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در شهرستان دزفول آغاز شده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، سطح زیر کشت این محصول از ۵ هزار هکتار فراتر می‌رود.

‌وی افزود: با توجه به اهمیت تأمین نیازهای صنایع قند و شکر کشور و همچنین بهره‌وری مناسب این محصول در تناوب زراعی، هماهنگی‌های لازم با کشاورزان منطقه برای تسریع در روند کاشت انجام شده است.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۸۰ هکتار از اراضی شهرستان دزفول به زیر کشت چغندرقند رفته است و روند کاشت با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی همچنان ادامه دارد.

منبع: جهادکشاورزی خوزستان 

برچسب ها: کشت چغندر ، چغندر قند
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آغاز کشت چغندرقند در بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دزفول
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آغاز کشت چغندرقند در بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دزفول