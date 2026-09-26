باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به تکلیف مرکز آمار ایران در قانون برنامه هفتم برای اندازهگیری سهم اقتصاد دیجیتال گفت: پس از ابلاغ این تکلیف، تدوین نظامنامه سنجش اقتصاد دیجیتال با همکاری مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاهها و مجموعههای تخصصی این حوزه آغاز شد.
به گفته او، در تدوین این نظامنامه تلاش شده است چارچوبی علمی و مبتنی بر آخرین یافتهها طراحی شود که ضمن برخورداری از اجماع دستگاههای مرتبط، قابلیت استفاده برای سنجش اقتصاد دیجیتال در سطوح مختلف را داشته باشد.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: پس از نهاییشدن نظامنامه، فرایند اندازهگیری بر اساس چارچوب طراحیشده آغاز شد و برای جمعآوری دادهها از ظرفیت دستگاههای اجرایی، اتحادیهها، تشکلها و سایر فعالان این حوزه استفاده شد.
گودرزی با اشاره به اجرای یک طرح آماری در سراسر کشور اظهار کرد: در این طرح بیش از ۹ هزار نمونه در تمامی استانهای کشور انتخاب شد و بیش از ۱۰۰ مأمور آمارگیر برای جمعآوری اطلاعات به نمونههای تعیینشده در لایههای مختلف مراجعه کردند.
او ادامه داد: پس از جمعآوری دادهها، فرایند اعتبارسنجی نتایج نیز انجام شد و بر اساس محاسبات صورتگرفته، سهم اقتصاد دیجیتال از ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ نیز طی ماههای آینده اعلام خواهد شد.
گودرزی درباره توزیع استانی این شاخص نیز گفت: استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز پنج استانی هستند که بالاترین سهم اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص دادهاند.
وی در پایان تأکید کرد: جزئیات کامل گزارش اندازهگیری اقتصاد دیجیتال پس از نهاییشدن جمعبندیها و با توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران منتشر خواهد شد.