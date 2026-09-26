هم‌زمان با آغاز هفته گردشگری، ۱۲ پروژه گردشگری در استان هرمزگان با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار و ۱۶ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود؛ طرح‌هایی که با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های ساحلی، اقامتگاهی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، ضمن تشریح برنامه‌های این هفته اظهار داشت: برنامه‌های هفته گردشگری در استان با ادای احترام به مقام شهدا و آیین غبارروبی گلزار شهدای دانش‌آموز در شهرستان میناب آغاز شده است.

بهره‌برداری از ۶ پروژه اقامتی و پذیرایی

بنا بر اعلام معاون گردشگری استان، در هفته پیشِ‌رو ۶ پروژه گردشگری شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سفره‌خانه‌های سنتی در شهرستان‌های بندرعباس و پارسیان به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۳۲۶ میلیارد تومانی اجرا شده‌اند و زمینه ایجاد ۴۲ فرصت شغلی مستقیم را فراهم خواهند کرد.

آغاز عملیات اجرایی ۶ طرح جدید

محمدی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۶ پروژه جدید گردشگری در شهرستان‌های بستک، بندرعباس و سیریک خبر داد. برای این طرح‌ها که با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری در پهنه‌های ساحلی و پس‌کرانه‌ای استان تعریف شده‌اند، بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

رویدادهای فرهنگی و گردشگری

در کنار توسعه زیرساخت‌ها، پنج رویداد گردشگری در شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، میناب، پارسیان و بستک برگزار خواهد شد. این برنامه‌ها شامل برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی، تورهای آشناسازی (فم‌تور)، بازارچه‌های صنایع‌دستی و خوراک‌های محلی، مسابقات عکاسی و ورکشاپ‌های تخصصی با هدف معرفی ظرفیت‌های استان و جلب مشارکت جامعه محلی است.

هوش مصنوعی در دستور کار گردشگری هرمزگان

معاون گردشگری میراث‌فرهنگی هرمزگان با اشاره به شعار جهانی امسال با عنوان «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» تصریح کرد: محوریت برنامه‌های امسال بر پایه فناوری، آموزش و شبکه‌سازی فعالان صنعت گردشگری است. در همین راستا، نشست‌های تخصصی با اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا، وبینار هوشمندسازی مراکز گردشگری و کارگاه‌های کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری برگزار خواهد شد.

وی همچنین برگزاری کارگاه گردشگری دسترس‌پذیر برای افراد دارای معلولیت و دوره‌های آموزشی امداد و نجات را از دیگر اقدامات مهم این هفته دانست.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان در مسیر توسعه، ایجاد زیرساخت‌های پایدار، بازتعریف گردشگری ساحلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. هدف نهایی، صرفاً افزایش آمار پروژه‌ها نیست، بلکه تلاش برای تبدیل ظرفیت‌های بومی به فعالیت اقتصادی پایدار و افزایش سهم جوامع محلی از ارزش‌افزوده صنعت گردشگری است.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی،گردشگری و صنایع‌ دستی هرمزگان

برچسب ها: میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، هرمزگان
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