شهروندخبرنگار ما نمایی از برداشت میوه به در روستای ویدوج از توابع شهرستان کاشان استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به که به سیب طلایی معروف است. از نظر گیاه شناسی با سیب و گلابی خویشاوندی دارد. این میوه خوش رنگ و لعاب طعمی گس دارد که پس از پخت خوش عطرتر و شیرین‌تر احساس می‌شوند. فصل میوه به پاییز و زمستان است وبرای تهیه مربا به و دمنوش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله فواید به می‌توان به درمان زخم معده، درمان افسردگی و تقویت سیستم ایمنی نیز اشاره کرد. هم اکنون که نخستین روز‌های فصل پاییز را سپری می‌کنیم.

برداشت این میوه در شهرستان کاشان استان اصفهان آغاز شد.گفتنی است این محصول تولید شده در کاشان با شرایط اقلیمی و آب و هوای مساعد منطقه از مرغوب‌ترین و ممتازترین محصولات به در سطح استان و کشور به شمار می‌رود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت این میوه خوش رنگ و لعاب در روستای ویدوج را به نمایش گذاشت.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

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