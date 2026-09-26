باشگاه خبرنگاران جوان - حسین مباشری در آیین زنگ مهر و مقاومت و بدرقه فرزندان شهدای والامقام در دبستان شاهد غلام زندی اکبری اظهار کرد: امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهداست و دانش‌آموزان باید با تلاش علمی و کسب توانمندی‌های لازم، در مسیر قوی‌شدن کشور حرکت کنند.

او با اشاره به فلسفه حضور مسئولان در جمع نوآموزان شاهد گفت: روز‌های نخستین پاییز و بازگشایی مدارس، همواره تداعی‌کننده مهر بی‌پایان پدران و مادرانی است که دست فرزندان خود را تا آستانه کلاس درس می‌گیرند.

مباشری تأکید کرد: حضور ما برای آن است که این فرزندان عزیز در روز آغاز تحصیل کمتر جای خالی پدران شهیدشان را احساس کنند و یقین بدانند که خانواده بزرگ انقلاب و نیرو‌های مسلح تا ابد در کنار آنان ایستاده و خدمتگزار بی‌منت فرزندان شهدا هستند.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز همچنین در تشریح ابعاد تحولات گذشته و هجمه‌های دشمنان علیه تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: سال گذشته، مستکبران و بدخواهان این مرز و بوم توطئه‌ای همه‌جانبه را با نیت از بین بردن و فروپاشی کشور عزیز ایران طراحی و اجرا کردند. در جریان این نبرد نابرابر و ناجوانمردانه، اقشار گوناگونی از ملت شریف ایران، از دانش‌آموزان معصوم در سنگر درس گرفته تا حافظان امنیت در بدنه ارتش سرافراز، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی، به فیض شهادت نائل آمدند.

او تصریح کرد: با این حال، کشور عزیز ما با تکیه بر هدایت‌های داهیانه و زعامت مقام معظم رهبری، پشتیبانی پرشور و پیوسته مردمی که با حضور در صحنه‌ها همواره حامی نیرو‌های مسلح بوده‌اند و همچنین جانفشانی رزمندگان اسلام توانست در این نبرد سرافرازانه پیروز شود. دشمنی که با تمام قوا وارد میدان شده بود تا هویت و استقلال ما را هدف قرار دهد، به برکت این ایثارگری‌ها ناکام ماند و طعم شکست خفت‌بار را چشید.

مباشری در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان گفت: شهدای گرانقدر اگرچه در ظاهر از میان ما پرکشیده‌اند، اما همواره زنده، شاهد و ناظر بر رفتار‌ها و اعمال فردی و اجتماعی ما هستند. اگر امروز شما نونهالان و دانش‌آموزان در نهایت آرامش، آسایش و امنیت پشت میز‌های درس می‌نشینید و پدران و مادران در کمال ثبات به امور روزمره می‌پردازند، همگی ثمره ایثار قهرمانانی است که از گوهر گران‌بهای جان گذشتند.

او افزود: اگر این ازخودگذشتگی‌ها نبود، امروز کشور ما نیز همچون مناطق جنگ‌زده منطقه در گرداب ترور، آشوب و ناامنی دست‌وپا می‌زد، به گونه‌ای که حتی قدم زدن در خیابان‌ها ناممکن می‌شد. شهدا قهرمانان واقعی و ابدی تاریخ ایران اسلامی هستند و به تبع آن، یادگاران و فرزندان آنان نیز قهرمانان سرافراز این مرز و بوم محسوب می‌شوند؛ از این رو هم‌کلاسی بودن با فرزندان شهید مرتضوی‌نسب و شهید قاسمی، مایه فخر و مباهات مدرسه شاهد زندی اکبری است.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز، راهبرد قطعی کشور در مواجهه با خطرات احتمالی آینده را دستیابی به اقتدار پایدار برشمرد و یادآور شد: طمع دشمن برای ضربه زدن به ایران هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد و آنان همواره مترصد کوچک‌ترین فرصت هستند؛ بنابراین تنها راه بستن این راه نفوذ، «قوی‌شدن کشور» است و این بازدارندگی اصیل جز از گذرگاه سنگر تعلیم و تربیت محقق نخواهد شد.

او در توصیه‌ای به دانش‌آموزان بیان کرد: شما امید‌ها و معماران فردای ایران هستید. قوی‌شدن ایران در گرو این است که از همین روز‌های نخست سال، با برنامه‌ریزی منظم، انجام دقیق تکالیف درسی و رعایت حرمت معلمان، بنیه علمی خود را بسازید.

مباشری ادامه داد: هنگامی که شما به دانشمندان، مهندسان و اندیشمندان متعهد فردا تبدیل شوید، مؤلفه‌های اقتدار کشور به حدی ارتقا می‌یابد که هیچ قدرتی در جهان حتی جرأت اندیشیدن به تعرض به حریم میهن و تهدید ملت عزیزمان را نخواهد داشت.

منبع: سپاه ثارالله شیراز