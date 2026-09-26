فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز در آیین زنگ مهر و مقاومت گفت: امنیت و آرامش دانش‌آموزان در کلاس درس، حاصل فداکاری شهداست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین مباشری در آیین زنگ مهر و مقاومت و بدرقه فرزندان شهدای والامقام در دبستان شاهد غلام زندی اکبری اظهار کرد: امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهداست و دانش‌آموزان باید با تلاش علمی و کسب توانمندی‌های لازم، در مسیر قوی‌شدن کشور حرکت کنند.

او با اشاره به فلسفه حضور مسئولان در جمع نوآموزان شاهد گفت: روز‌های نخستین پاییز و بازگشایی مدارس، همواره تداعی‌کننده مهر بی‌پایان پدران و مادرانی است که دست فرزندان خود را تا آستانه کلاس درس می‌گیرند. 

مباشری تأکید کرد: حضور ما برای آن است که این فرزندان عزیز در روز آغاز تحصیل کمتر جای خالی پدران شهیدشان را احساس کنند و یقین بدانند که خانواده بزرگ انقلاب و نیرو‌های مسلح تا ابد در کنار آنان ایستاده و خدمتگزار بی‌منت فرزندان شهدا هستند.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز همچنین در تشریح ابعاد تحولات گذشته و هجمه‌های دشمنان علیه تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: سال گذشته، مستکبران و بدخواهان این مرز و بوم توطئه‌ای همه‌جانبه را با نیت از بین بردن و فروپاشی کشور عزیز ایران طراحی و اجرا کردند. در جریان این نبرد نابرابر و ناجوانمردانه، اقشار گوناگونی از ملت شریف ایران، از دانش‌آموزان معصوم در سنگر درس گرفته تا حافظان امنیت در بدنه ارتش سرافراز، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی، به فیض شهادت نائل آمدند.

او تصریح کرد: با این حال، کشور عزیز ما با تکیه بر هدایت‌های داهیانه و زعامت مقام معظم رهبری، پشتیبانی پرشور و پیوسته مردمی که با حضور در صحنه‌ها همواره حامی نیرو‌های مسلح بوده‌اند و همچنین جانفشانی رزمندگان اسلام توانست در این نبرد سرافرازانه پیروز شود. دشمنی که با تمام قوا وارد میدان شده بود تا هویت و استقلال ما را هدف قرار دهد، به برکت این ایثارگری‌ها ناکام ماند و طعم شکست خفت‌بار را چشید.

مباشری در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان گفت: شهدای گرانقدر اگرچه در ظاهر از میان ما پرکشیده‌اند، اما همواره زنده، شاهد و ناظر بر رفتار‌ها و اعمال فردی و اجتماعی ما هستند. اگر امروز شما نونهالان و دانش‌آموزان در نهایت آرامش، آسایش و امنیت پشت میز‌های درس می‌نشینید و پدران و مادران در کمال ثبات به امور روزمره می‌پردازند، همگی ثمره ایثار قهرمانانی است که از گوهر گران‌بهای جان گذشتند.

او افزود: اگر این ازخودگذشتگی‌ها نبود، امروز کشور ما نیز همچون مناطق جنگ‌زده منطقه در گرداب ترور، آشوب و ناامنی دست‌وپا می‌زد، به گونه‌ای که حتی قدم زدن در خیابان‌ها ناممکن می‌شد. شهدا قهرمانان واقعی و ابدی تاریخ ایران اسلامی هستند و به تبع آن، یادگاران و فرزندان آنان نیز قهرمانان سرافراز این مرز و بوم محسوب می‌شوند؛ از این رو هم‌کلاسی بودن با فرزندان شهید مرتضوی‌نسب و شهید قاسمی، مایه فخر و مباهات مدرسه شاهد زندی اکبری است.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله (ع) شیراز، راهبرد قطعی کشور در مواجهه با خطرات احتمالی آینده را دستیابی به اقتدار پایدار برشمرد و یادآور شد: طمع دشمن برای ضربه زدن به ایران هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد و آنان همواره مترصد کوچک‌ترین فرصت هستند؛ بنابراین تنها راه بستن این راه نفوذ، «قوی‌شدن کشور» است و این بازدارندگی اصیل جز از گذرگاه سنگر تعلیم و تربیت محقق نخواهد شد.

او در توصیه‌ای به دانش‌آموزان بیان کرد: شما امید‌ها و معماران فردای ایران هستید. قوی‌شدن ایران در گرو این است که از همین روز‌های نخست سال، با برنامه‌ریزی منظم، انجام دقیق تکالیف درسی و رعایت حرمت معلمان، بنیه علمی خود را بسازید.

مباشری ادامه داد: هنگامی که شما به دانشمندان، مهندسان و اندیشمندان متعهد فردا تبدیل شوید، مؤلفه‌های اقتدار کشور به حدی ارتقا می‌یابد که هیچ قدرتی در جهان حتی جرأت اندیشیدن به تعرض به حریم میهن و تهدید ملت عزیزمان را نخواهد داشت.

منبع: سپاه ثارالله شیراز

برچسب ها: زنگ مهر ، مقاومت ، شیراز ، سپاه ثارالله شیراز
خبرهای مرتبط
توزیع ۵ هزار بسته یلدای مهدوی در سپاه ثارالله شیراز
توزیع ۲ هزار و ۳۰۰ بسته معیشتی در سپاه ثارالله شیراز
اجرای بیش از ۹۰۰ برنامه در دهه فجر توسط سپاه ثارالله (ع) شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهره‌برداری از ۲۵ هکتار گلخانه جدید در فارس؛ گامی در مسیر کشاورزی پایدار
حادثه خونین در جاده خان‌زنیان؛ ۵ کشته و مصدوم
جزئیاتی از دستگیری ضارب عوامل اورژانس در شیراز
۲۶۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
از کشف کالا‌های قاچاق تا دستگیری سارقان
زنگ مهر و مقاومت با حضور فرزندان شهدا در شیراز نواخته شد
اجرای مدل «شبکه گردشگری چرخشی» در فارس/طرحی که پیشنهاد ملی شد
۱۴ مصدوم و ۲ فوتی در حوادث رانندگی جاده‌های فارس
سهم ۱۱ درصدی شیرازی‌ها از جوجه‌ریزی در فارس
اجرای تورهای رایگان بافت تاریخی شیراز در مهر شیراز
آخرین اخبار
اجرای تورهای رایگان بافت تاریخی شیراز در مهر شیراز
از کشف کالا‌های قاچاق تا دستگیری سارقان
سهم ۱۱ درصدی شیرازی‌ها از جوجه‌ریزی در فارس
جزئیاتی از دستگیری ضارب عوامل اورژانس در شیراز
۱۴ مصدوم و ۲ فوتی در حوادث رانندگی جاده‌های فارس
حادثه خونین در جاده خان‌زنیان؛ ۵ کشته و مصدوم
ثبت‌نام ۴۰ هزار دانش‌آموز در سامانه سرویس مدارس شیراز
بازگشایی حضوری مدارس نماد ایستادگی در برابر توطئه‌هاست
زنگ مهر و مقاومت با حضور فرزندان شهدا در شیراز نواخته شد
بهره‌برداری از ۲۵ هکتار گلخانه جدید در فارس؛ گامی در مسیر کشاورزی پایدار
۲۶۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
صنایع دستی؛ ویترین اصلی معرفی ظرفیت‌های فارس در نمایشگاه‌ها
پوستر «فارس؛ پایتخت همگرایی گردشگری» رونمایی شد
«ضربه آزاد» نماینده فارس در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت شد
اجرای مدل «شبکه گردشگری چرخشی» در فارس/طرحی که پیشنهاد ملی شد
آمادگی برق شیراز برای مقابله با بارش‌های ال‌نینو/ ایمن‌سازی ۱۵ پست زمینی
۸۸ مدرسه در جنگ اخیر آسیب دیدند/ آواربرداری و بازسازی با تکیه بر ظرفیت خیرین
حمایت بهزیستی فارس از نزدیک به ۲ هزار کودک دارای اختلال شنوایی
نخستین مرحله طرح حفاظت از مجسمه شاپور اول پس از ۷ دهه آغاز شد
توصیه‌های پلیسی برای حفظ امنیت دانش‌آموزان در مسیر مدرسه