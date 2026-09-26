مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از صدور نخستین شناسه یکتا ساختمان در استان در بحث حقوق مالکانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید مهدی هلشمی با تشریح آخرین اقدامات این ادارهکل در زمینه پیادهسازی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول»، از صدور نخستین «شناسه یکتا» در اجرای ماده ۱۴ این قانون خبر داد.
وی در نشست شورای قضایی استان کرمان با اشاره به برگزاری نشستهای منطقهای با حضور استانهای همجوار (اصفهان، فارس، یزد و کرمان) و مصوبات اخیر پیرامون تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، افزود: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبات و تاکیدات رئیسکل دادگستری استان، کمیته ویژهای متشکل از شهرداری کرمان، ادارهکل ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی ساختمان و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.
وی با تشریح فرآیند فنی اتصال سامانهها تصریح کرد: با تشکیل این کمیته مشترک، پروندهها و تقاضاهای صدور پروانه در شهرداری کرمان جمعآوری و مورد واکاوی قرار گرفت؛ در ادامه با برقراری وبسرویسها و ارتباط الکترونیکی میان سازمان شهرداریها و دهیاریها، فناوری اطلاعات و ثبت اسناد، اشکالات و ایرادات فنی اتصال بررسی و هفت تا هشت مورد مانع اصلی مرتفع شد.
هاشمی بیان کرد: سرانجام در روز چهارشنبه هفته گذشته، در راستای اجرای دقیق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نخستین «شناسه یکتا» در شهر کرمان با موفقیت تولید شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان مزایای تولید شناسه یکتا را بسیار راهبردی خواند و تأکید کرد: با دستور نقشه صادره از طریق مراجع صدور پروانه امکان صدور پروانه وپابانکار الکترونیکی ونیز ارسال تمدید وثبت تخلفات وجود دارد ضمن اینکه پیشفروش ساختمان نیز صورت خواهدپذیرفت واز کلاهبرداری وبرخی جرائم نیز جلوگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: پس از صدور پایانکار با اطال شناسه یکتا امکان صدور سند مالکیت نیز فراهم خواهد شد و اکنون با تولید این «شناسه یکتا» و ثبت الکترونیکی «دستور نقشه»، زمینه اجرای کامل ماده ۱۴ وآئین نامه اجرایی آن فراهم شده است.
وی یادآور شد: با این زیرساخت، امکان تنظیم پیشفروش ساختمان و همچنین صدور تقسیمنامه و اسناد تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی بهصورت کاملا قانونی و شفاف مهیا شده و جلوی هرگونه سوءاستفاده یا فروش همزمان یک واحد به چند نفر گرفته میشود.
هاشمی ضمن قدردانی از حمایتهای دادگستری کل استان و همراهی شهرداری کرمان، بر استمرار این روند تاکید کرد و خواستار اجرای سریع مصوبات توسط مراجع صدور پروانه وهمچنین نظارت بیشتر سازمان بازرسی براجرای مصوبات شد.
دادگستری استان کرمان