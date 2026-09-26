نسخه انبوه سازان برای هزینه مسکن در گرگان؛ توسعه عمودی شهر

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - مهران فدوی در نشست خبری انجمن انبوه‌سازان استان گلستان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، بررسی شرایط صنعت ساختمان و طرح مشکلاتی است که فعالان حوزه انبوه‌سازی و ساخت‌وساز در شرایط فعلی با آن مواجه هستند. انتظار ما این است که مباحث مطرح‌شده در مسیر رفع مشکلات بخش ساخت‌وساز استان، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و خریداران و همچنین حمایت از انبوه‌سازان و فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: فعالان صنعت ساختمان در شرایط فعلی با افزایش قابل توجه هزینه‌های نیروی انسانی، مصالح و سایر هزینه‌های جانبی مواجه هستند و در کنار حمایت‌های مالی، به حمایت‌های اجتماعی، رسانه‌ای و مدیریتی نیز نیاز دارند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

فدوی با اشاره به افزایش هزینه نیروی انسانی گفت: از ابتدای سال، هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و شرایط کاری افزایش قابل توجهی داشته است و آنچه ما در حوزه انبوه‌سازی و ساخت‌وساز لمس می‌کنیم، در بسیاری از موارد بیش از دو برابر شدن هزینه‌هاست. برای نمونه، هزینه صبحانه کارگران که سال گذشته حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان برای هر نفر بود، امسال به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش هزینه برای پروژه‌هایی که روزانه با تعداد زیادی نیروی کار فعالیت می‌کنند، فشار قابل توجهی ایجاد کرده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان ادامه داد: در بخش مصالح ساختمانی نیز افزایش قیمت‌ها قابل توجه بوده است. در برخی اقلام افزایش قیمت به حدود سه برابر رسیده و در برخی دیگر رشد قیمت‌ها در محدوده ۱.۷ برابر یا بیشتر بوده است. افزایش قیمت فولاد، محصولات پتروشیمی و سایر مصالح ساختمانی باعث شده هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به شکل جدی افزایش پیدا کند.

وی درباره افزایش قیمت مسکن نیز اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز ذهن مردم و مصرف‌کنندگان را درگیر کرده، افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته است. وقتی هزینه نیروی انسانی، مصالح و زمین افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً قیمت تمام‌شده مسکن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

فدوی با اشاره به شرایط جمعیتی گرگان گفت: گرگان شهری مهاجرپذیر است و برخلاف برخی شهر‌های استان که با کاهش جمعیت مواجه هستند، طی سال‌های گذشته رشد جمعیتی داشته است. این موضوع به معنای افزایش مستمر نیاز به مسکن، چه در بخش ملکی و چه در بخش مسکن استیجاری است.

وی افزود: زمانی که قیمت آپارتمان افزایش پیدا می‌کند، این افزایش به شکل مستقیم و غیرمستقیم روی قیمت املاک ویلایی و زمین‌های اطراف نیز اثر می‌گذارد. به همین دلیل در برخی شرایط، رشد قیمت زمین حتی می‌تواند بیشتر از رشد قیمت خود ساختمان باشد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به بلندمرتبه‌سازی در گرگان تصریح کرد: با توجه به محدودیت توسعه محدوده شهری و ضرورت حفظ اراضی کشاورزی، باید به سمت استفاده بهینه‌تر از زمین‌های موجود و توسعه عمودی شهر حرکت کنیم. امروز زندگی آپارتمان‌نشینی برای بخش زیادی از مردم به یک امر عادی تبدیل شده و تفاوت چندانی ندارد که ساختمان چهار، شش یا تعداد بیشتری طبقه داشته باشد؛ البته در این زمینه باید موضوعاتی مانند ظرفیت معابر، دسترسی، ترافیک و زیرساخت‌های شهری نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.

فدوی ادامه داد: توسعه ارتفاعی شهر می‌تواند در بسیاری از موارد هزینه کمتری نسبت به توسعه افقی داشته باشد، زیرا گسترش محدوده شهری نیازمند ایجاد خیابان، شبکه معابر، زیرساخت‌ها و خدمات شهری جدید است.

وی با اشاره به تأثیر تراکم ساختمانی بر قیمت تمام‌شده مسکن گفت: در حال حاضر در گرگان به‌طور متوسط تراکم‌هایی حدود ۲۴۰ تا ۳۰۰ درصد ارائه می‌شود. اگر این میزان تراکم افزایش پیدا کند، سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده هر مترمربع ساختمان کاهش پیدا خواهد کرد. برای مثال، وقتی هزینه یک زمین بین سطح زیربنای بیشتری تقسیم شود، سهم زمین در قیمت هر مترمربع کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن کمک کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با اشاره به تجربه شهر‌های بزرگ دنیا در زمینه بلندمرتبه‌سازی گفت: در بسیاری از شهر‌های بزرگ و پرتراکم دنیا، استفاده از ظرفیت ارتفاع برای تأمین مسکن و خدمات شهری یک روش متداول است.