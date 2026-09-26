محققان سازمان جهاد دانشگاهی تهران به دانش‌فنی تولید واکسن‌های آبزیان دست یافته‌اند و کشور را از حیث واردات آنها بی‌نیاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، گروه پژوهشی فرآورده‌های بیولوژیک دامی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از سال ۸۴ تحقیقات خود روی واکسن آبزیان را آغاز کرد و. در سال ۹۳ نخستین مجوز تولید واکسن خود برای تولید واکسن «استرپتوکوکوزیس» را از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کرد.

این گروه در سال ۹۶ دومین مجوز خود برای تولید واکسن ماهی علیه بیماری «یرسینیوزیس» را دریافت کرد. واکسن‌های تولید جهاد دانشگاهی از سال ۹۳ وارد مزارع پرورش ماهی کشور شد و تجربیات مفیدی در زمینه واکسیناسیون ماهی در تیم فنی این گروه شکل گرفت.

از سال ۹۴ هم تولید واکسن به همراه یک شرکت دانش‌بنیان آغاز شد و از آن به بعد با پشتیبانی فنی گروه پژوهشی، واکسن‌های ماهی در مجموعه شرکت تولید و عرضه شد.

پژوهشگران جهاد دانشگاهی از سال ۹۶ روی واکسن‌های ماهیان دریایی شروع به فعالیت کردند. به این منظور برقراری ارتباط با مزارع پرورش در قفس جنوب ایران و نمونه‌گیری باکتریایی از این مزارع، نمونه‌های اولیه واکسن تولید شده و در سطح مزرعه استفاده شد. در این پژوهش‌ها دانش فنی تولید واکسن علیه بیماری استرپتوکوکوزیس و ویبریوزیس ماهی «سی‌باس» بدست آمد و اخذ مجوز تولید در برنامه کاری گروه پژوهشی فرآورده‌های دامی سازمان جهاد دانشگاهی تهران قرار گرفت.

برچسب ها: واکسن ، آبزیان
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