باشگاه استقلال برای مهیا شدن شرایط پرواز مستقیم به قطر با کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه نگاری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با توجه به بسته شدن مرز‌های هوایی و ممنوعیت پرواز‌های ایرانی به برخی کشور‌ها از جمله قطر، باشگاه استقلال در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان فراهم شدن شرایط پرواز مستقیم به قطر شده است. در این نامه اشاره شده که سفر‌های غیرمستقیم مشکلات زیادی به لحاظ مسافت و زمان ایجاد می‌کند و از AFC خواسته شده شرایطی فراهم شود که استقلال با پرواز مستقیم به قطر برود.

طبق برنامه از قبل اعلام شده، دیدار الغرافه - استقلال ساعت ۲۱:۴۵ روز ۲۰ مهر برگزار می‌شود.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، لیگ نخبگان آسیا
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