باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان اظهار کرد: طرحهای قابلتوجهی در حوزه احداث، تکمیل و تجهیز سالنهای سینما در نقاط مختلف گیلان در حال اجراست که بخشی از آنها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به بازدید خود از یک مجموعه فرهنگی در مسیر رشت به خمام افزود: در این مجموعه، یک سالن با ظرفیت حدود ۸۰۰ نفر و چند سالن کوچکتر با ظرفیتهای مختلف در حال تکمیل است که بهرهبرداری از آنها میتواند بخشی از نیازهای فرهنگی و هنری استان را پاسخ دهد.
نماینده عالی دولت در گیلان همچنین از مراحل پایانی آمادهسازی چهار سالن سینما در مجموعه سینما انقلاب رشت خبر داد و بیان کرد: با تکمیل این طرحها، ظرفیت تازهای برای اکران آثار سینمایی و میزبانی از رویدادهای فرهنگی در مرکز استان ایجاد خواهد شد.
حقشناس ایجاد زیرساختهای فرهنگی در مجموعههای صنعتی را نیز اقدامی ارزشمند دانست و گفت: یکی از مجتمعهای فولادی استان، سالنی مجهز با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر برای کارکنان خود احداث کرده است که نمونهای قابلتوجه از توجه بخش صنعت به نیازهای فرهنگی و اجتماعی نیروی کار به شمار میرود.
جشنوارههای بومی؛ فرصتی برای بهتر شدن حال مردم
استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای بومی برای افزایش نشاط اجتماعی گفت: به همه فرمانداران تأکید کردهایم هر اقدامی که در چارچوب ضوابط، به بهتر شدن حال مردم کمک میکند، انجام دهند و زمینه برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی را با مشارکت خانوادهها فراهم کنند.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از جشنواره برنج اظهار کرد: برآوردها نشان میداد حدود هشت تا ۱۰ هزار نفر در این رویداد حضور داشتند. همراهی خانوادهها با سلیقهها و پوششهای مختلف نشان داد که جشنوارههای بومی میتوانند به فضایی برای همدلی، شادی و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل شوند.
حقشناس افزود: برگزاری این جشنواره در مجاورت دریا، همراه با بارش ملایم باران، نسیم ساحلی و اجرای برنامههای فرهنگی، صحنهای کمنظیر پدید آورده بود؛ فضایی که حضور در آن، حال و روحیه خود من را نیز بهتر کرد.
استاندار گیلان با اشاره به تنوع محصولات و آیینهای محلی استان بیان کرد: برنج، چای، زیتون، نیشکر، بادامزمینی و رشتهخشکار، تنها بخشی از ظرفیتهای گیلان برای برگزاری جشنوارههای مردمی هستند.
وی با تأکید بر ظرفیت ویژه چای برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در شهرستانهای مرتبط با این محصول افزود: باید از تنوع محصولات، آداب و آیینهای محلی برای تداوم جشنوارههای مردمی، معرفی توانمندیهای شهرستانها و ایجاد فرصتهای بیشتر برای حضور خانوادهها استفاده شود.
مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری گیلان اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان ایرانی در گیلان حضور دارند و این استان از زیرساختهای فرهنگی مناسبی برخوردار است که باید برای تکمیل و بهرهبرداری از این ظرفیتها اهتمام بیشتری صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف زیرساختهای فرهنگی استان افزود: امیدواریم با همت و همکاری دستگاههای متولی، پروژههای فرهنگی نیمهتمام به سرانجام برسند و در این زمینه باید با شهرداری نیز به تفاهم و سازوکار مشخصی دست یافت.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به موضوع واگذاری برخی اماکن و مؤسسات فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: واگذاری این اماکن ظرافتهایی دارد که باید با تدبیر مدیریت استان و با استفاده از تجربههای موفق سایر استانها دنبال شود.
شفیعی، تعیین تکلیف زیرساختهای فرهنگی را از اولویتها دانست و گفت: این موضوع باید با جدیت دنبال شود و برای آن سازوکار مشخصی طراحی و اجرا شود.
وی با اشاره به جشنواره شهروند رشت نیز اظهار کرد: این جشنواره یکی از رویدادهای خوب در حوزه شهروندی و اجتماعی است و تجربه چندین دوره برگزاری آن میتواند الگویی برای سایر شهرها باشد.
فعالیتهای فرهنگی باید حول محور «نقشه مهندسی فرهنگی» متمرکز شود
قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر اولویت اجراییسازی نقشه مهندسی فرهنگی در استانها، گفت: با توجه به تدوین برشهای استانی، اکنون هر استان پنج مساله اولویتدار دارد که حل آنها نیازمند چارهاندیشی جمعی است.
وی به محورهای کلیدی فعالیتهای این شورا در سطح ملی پرداخت و افزود: مدیریت فرهنگی در دوران جنگ و پس از آن، تقویت هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی اجتماعی و فرهنگ شهروندی شامل قانونمداری و مسئولیتپذیری، از اولویتهای اصلی ماست.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد:همچنین موضوع خانواده به عنوان اولویت نخست در سراسر کشور تعیین شده است.
آشنا با تاکید بر اهمیت «سواد رسانهای» در عصر حاضر اظهار کرد: در شرایطی که مرجعیت رسانهای اهمیت ویژهای یافته است، کمک به جامعه برای تشخیص اخبار صحیح از نادرست و مدیریت انتشار آن، یکی از محورهای عملیاتی ماست.
وی خاطرنشان کرد: همچنین افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که لازمه پایداری هر نظام سیاسی است، در گرو اثبات کارآمدی دستگاههاست که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
منبع:روابط عمومی