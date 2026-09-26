باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره امور اروپا در وزارت امور خارجه روسیه، روز شنبه اعلام کرد «تولید بدون کنترل پهپاد» در اتحادیه اروپا برای روسیه و سایر کشور‌ها خطرآفرین است.

ماسلنیکوف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریا نووستی گفت: «با توجه به اینکه اتحادیه اروپا آشکارا تمایل خود را برای کسب تجربه از اوکراین در زمینه استفاده از پهپاد‌ها ابراز می‌کند؛ کشوری که به‌طور آشکار از روش‌های تروریستی استفاده می‌کند، خطرات مربوطه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.»

وی گفت که در اتحادیه اروپا «هیچ نظارتی» بر تولید پهپاد‌ها وجود ندارد و این وضعیت می‌تواند زیرساخت‌های داخلی این اتحادیه را نیز در معرض تهدید قرار دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه