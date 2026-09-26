معاون اقتصادی سازمان بازرسی در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی کشور نسبت به عملکرد غیرقابل قبول برخی بانک‌ها در اعطای این تسهیلات هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بررسی‌های میدانی بازرسان سازمان بازرسی و دریافت گزارشات آماری از سوی بانک مرکزی درخصوص عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی کشور نسبت به عملکرد غیرقابل قبول برخی بانک‌ها در اعطای این تسهیلات هشدار داد.

شیرعالی در این نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی بیان داشته است: به موجب مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵، همچنین دستورالعمل‌های اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تکلیف شده و اساساً موضوعات مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جزو سیاست‌های کلان کشور تلقی می‌گردد.

وی تاکید کرده است: از این رو نظر به اطلاعات دریافتی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ از سامانه بانک مرکزی، بانک­های: سرمایه، رسالت و توسعه صادرات ایران در بخش تسهیلات ازدواج و بانک­های: ایران زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش تسهیلات فرزندآوری، عملکرد غیر قابل قبول (کمتر از ۴۰ درصد) نسبت به سهمیه ۶ ماهه اول سال داشته­ و متوسط عملکرد سایر بانک‌ها نیز در بخش ازدواج ۷۷% و در بخش فرزندآوری ۶۱% سهمیه تکلیفی بوده است.

در این نامه، به عملکرد برخی شعب بانک‌ها در ایجاد محدودیت‌هایی برای مشتریان همچون نیاز به ضامن یا چک و سفته و ... اشاره شده است.

معاون سازمان بازرسی همچنین با اشاره به بررسی­های میدانی از شعب بانک­ها توسط بازرسان این سازمان، ادامه داد: بررسی‌های فوق حاکی از آن است که بعضاً پرداخت تسهیلات را منوط به ارائه دو ضامن (و در مواردی صرفاً کارمند دولت) و یا دریافت چک و در برخی موارد هر دو مورد مذکور کرده‌اند و برخی متقاضیان نیز به عللی از جمله نداشتن حساب فعال در بانک، عدم انطباق محل سکونت با آدرس و... از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند که هیچکدام از موارد مذکور در قانون و مقررات پیش‌بینی نشده است.

در ادامه این نامه هشداری آمده است: مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطاء تسهیلات خرد، بانک­ها موظفند در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضیان، با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن، به منظور تامین رکن ضامن اقدام کنند.

در بخش پایانی این نامه آمده است: در اجرای بند الف ماده ۲ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظائف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و همچنین بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی قانون مذکور (موضوع گزارش‌های هشداری) و نیز مفاد ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مجازات‌هایی را برای مستنکفین از اجرای قانون پیش‌بینی نموده، نسبت به رصد دقیق عملکرد شبکه بانکی اقدام و ضمن تذکر، حسب مورد برخورد لازم با بانک­هایی که اراده کافی در عمل به تکالیف قانونی ندارند معمول و نتیجه به همراه مستندات به این مرجع ارسال شود.

منبع: میزان 

برچسب ها: سازمان بازرسی ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
تا همتی و شاگردان همتی روی کارهستن اوضاع تسهیلات از این بهتر نمیشه..بانک مرکزی تا بازار سکه و ارز و طلا رونق داره هیچ پولی برای وام ازدواج و فرزندآوری و سایر وام های خرد که مردم بهش نیاز دارن ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
ولا بانک مرکزی خیلی پروهه ۲ وسال و۳ ماهه ثبت نام وام فرزند آوردی بانک ملت هستم هنوز ۷۹ نفر جلوم دیگه این وام چ ارزشی داره
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