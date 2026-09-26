باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تیم‌های مهندسی از دانشگاه‌های هشت کشور — روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، مکزیک، پاکستان و ازبکستان — در بازی‌های بین‌المللی فضایی شرکت خواهند کرد؛ این تیم‌ها متشکل از دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی مؤسسات مهندسی برجسته هستند.

بر اساس بیانیه دولت روسیه، شرکت‌کنندگان در محیطی شبیه‌سازی‌شده به سبک سکونتگاه‌های فرازمینی که به‌طور اختصاصی برای این بازی‌ها در اسکولکوو ساخته شده است، تحت آزمون‌های عملی و بلادرنگ قرار خواهند گرفت. وظایف و چالش‌های این رقابت حوزه‌هایی همچون انرژی، رباتیک، تحلیل داده‌های فضایی و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد.

علاوه بر رقابت تیم‌های دانشگاهی، مسابقات قهرمانی بین‌المللی فضایی «اوربیتا» (Orbita) نیز برای دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار خواهد شد که طی آن شرکت‌کنندگان بر توسعه پروژه‌های فضایی و مأموریت‌های ماهواره‌ای کار خواهند کرد.

والری فالکوف، وزیر علوم و آموزش عالی روسیه، در نشست خبری ۲۴ سپتامبر در مسکو که به منظور معرفی این رویداد برگزار شد، خاطرنشان کرد که چالش اصلی پیش روی آموزش عالی مهندسی در عصر حاضر، چشم‌انداز فناورانه جدیدی است که در حال تغییر ساختار بازار کار است.

او اظهار داشت: «گذار به یک نظام آموزش عالی جدید — که با تأکید بیشتر بر جنبه‌های عملی، برنامه‌های درسی منعطف دانشگاهی و رویکرد‌های بین‌رشته‌ای شناخته می‌شود — پاسخی به این چالش خواهد بود. بازی‌های بین‌المللی فضایی نمونه‌ای بارز از پیشرفت در زمینه پرورش استعداد‌های مهندسی برای بخش فضایی محسوب می‌شوند.» گفتنی است که این بازی‌ها در چارچوب پروژه ملی فدرال «نیروی انسانی حوزه فضا» برگزار می‌گردند.

منبع: تاس (TASS)