باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حسین دوعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره حواشی و نحوه اختصاص فضاهای ورزشی استان، با اشاره به لزوم پاسخگویی به مطالبات هر دو رشته پرمخاطب والیبال و هندبال گفت: موضوع واگذاری سالن‌ها باید با نگاه به نیازهای تخصصی، امکان برگزاری رقابت‌ها و جامعه آماری هر رشته دنبال شود و هیچ بنایی بر تضییع حقوق خانواده بزرگ والیبال یا سایر رشته‌ها وجود ندارد.

وی با رد شایعات مطرح‌شده پیرامون سلب فضا از هیئت والیبال تأکید کرد :هیچ تصمیمی مبنی بر پس‌گرفتن سالن از هیئت والیبال وجود ندارد و مجموعه پیامبر اعظم به صورت انحصاری به هیچ هیئتی واگذار نمی‌شود.

به گفته دوعلی، این مجموعه با حفظ ماهیت چندمنظوره در اختیار ورزش استان قرار دارد و کلیه مسابقات والیبال نیز طبق روال گذشته در همین سالن برگزار خواهد شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم در خصوص رایزنی‌ها با فدراسیون هندبال تصریح کرد : فدراسیون هندبال وعده تأمین کف‌پوش استاندارد و باکیفیت بالا را در صورت فراهم‌سازی شرایط زیرساختی مطرح کرده است که در این زمینه، استفاده بهینه و تخصصی از ظرفیت‌های موجود مدنظر قرار دارد، اما این امر به معنای نادیده‌گرفتن نیازهای تمرینی و مسابقه‌ای والیبال نخواهد بود.

وی در ادامه با تشریح تدابیر اداره‌کل برای درآمدزایی و ساماندهی هیئت‌ها افزود : رویکرد این اداره‌کل، حمایت پایدار از هیئت‌های ورزشی است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی شده با در اختیار قرار دادن فضاهای مناسب، زمینه‌ای فراهم شود تا هیئت‌ها با مدیریت منابع، دغدغه‌ای در تأمین هزینه‌های اجاره سالن و پشتیبانی از برنامه‌های خود نداشته باشند.

دوعلی همچنین به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای توسعه زیرساخت‌ها در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد و سایر اماکن ورزشی اشاره کرد و گفت:اقدامات بازسازی و بهسازی برخی سالن‌ها با جدیت دنبال می‌شود و حمایت از ورزشکاران جانباز و توان‌یاب و اختصاص سالن ویژه برای هیئت نابینایان نیز در اولویت قرار دارد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی قم در پاسخ به مطالبه تعیین جدول زمان‌بندی دقیق برای اجرای برخی طرح‌ها خاطرنشان کرد : مسائل مرتبط با واگذاری اماکن و فرآیندهای اداری و حقوقی طبق ماده ۸۸ در حیطه وظایف معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره‌کل قرار دارد و تعیین زمان دقیق این موارد خارج از حوزه اختیارات فنی و قهرمانی است؛ با این حال، در بخش فنی و امور تحت مسئولیت خود تمام تلاش برای تسهیل فعالیت قهرمانان و هیئت‌ها به کار گرفته شده است.