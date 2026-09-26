باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - با آغاز حرکت اولین رام قطار به مقصد مشهد مقدس، مسیر ریلی ورامین - مشهد رسماً به بهره‌برداری رسید. این اقدام که با هدف تسهیل سفر زائران و کاهش فشار ترافیکی بر پایتخت انجام شده است، با استقبال گسترده و رضایت بالای ساکنان شهرستان ورامین و مناطق اطراف مواجه شد.

جزئیات سرویس‌دهی جدید

طبق اعلام محسن کریمی معاون مسافری شرکت راه‌آهن، روزانه یک رام قطار با ظرفیت تقریبی ۳۶۰ نفر، ساعت ۱۵:۲۰ ظهر از ایستگاه ورامین به سمت مشهد مقدس حرکت خواهد کرد. این سرویس‌دهی مستقیم، نیاز مسافران به رفت‌وامد به تهران برای سوار شدن به قطارهای مشهد را به‌طور کامل مرتفع می‌کند.

او با تأکید بر این که این سیاست با اهداف دولت چهاردهم همسو است، اعلام کردند که هدف اصلی از ایجاد این مسیر، کاهش بار ترافیکی شهر تهران و جلوگیری از ورود خودروهای شخصی از شهرستان‌ها به سمت پایتخت است.

وی افزود:با ایجاد این مسیر ریلی جدید، علاوه بر آسان‌تر شدن سفر شهروندان ورامین و بخش‌های تابعه به مقصد مشهد مقدس، انتظار می‌رود شاهد کاهش چشمگیر تردد خودروهای شخصی در محورهای منتهی به تهران باشیم که این امر در نهایت به بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش هزینه‌های سفر منجر خواهد شد.

گفتنی است مسافران در اولین حرکت این قطار، از تسهیل سفر خود ابراز خشنودی کردند. یکی از مسافران در گفتگو با خبرنگان اظهار داشت: «در گذشته قطارهایی که به سمت مشهد حرکت می‌کردند، در ایستگاه ورامین توقف نداشتند و ما مجبور بودیم ابتدا به تهران برویم و سپس سوار قطار شویم. این مسیر مستقیم، برنامه‌ریزی را برای ما بسیار آسان‌تر کرده و رفت‌وآمد را برای خانواده‌ها بسیار راحت‌تر ساخته است.»