باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اپل سیستم‌عامل iOS ۲۷ را برای آیفون منتشر کرد و مجموعه‌ای از قابلیت‌ها را با هدف بهبود تجربه کاربری روزمره، تقویت کنترل‌های والدین و ارتقای ابزار‌های ویرایش عکس مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه داد.

این سیستم‌عامل جدید با آیفون ۱۱ و مدل‌های پس از آن سازگار است و شامل بهبود‌های داخلی برای افزایش عملکرد، از جمله سرعت بیشتر در اجرای برنامه‌ها، می‌شود.

برخی از ویژگی‌های هوش مصنوعی نیازمند سخت‌افزار جدیدتر هستند و تنها در سری آیفون ۱۶ و همچنین مدل‌های آیفون ۱۵ پرو و ​​۱۵ پرو مکس در دسترس قرار دارند. اپل همچنین عرضه قابلیت‌های جدید «سیری» (Siri) را در مرحله آزمایشی (بتا) آغاز کرده است؛ هرچند دسترسی کاربران اتحادیه اروپا به برخی از این ویژگی‌ها به دلیل قوانین محلی حوزه دیجیتال با تأخیر مواجه شده است.

کنترل‌های والدین منعطف‌تر شده است

اپل ابزار‌های «Screen Time» (مدت‌زمان استفاده از صفحه) را ارتقا داده و به والدین امکان کنترل بیشتری بر برنامه‌ها و محتوایی که فرزندانشان به آنها دسترسی دارند، داده است.

والدین اکنون می‌توانند تعیین کنند فرزندانشان اجازه استفاده از چه برنامه‌هایی را دارند و برای دسته‌بندی‌های مختلف—مانند بازی، سرگرمی و شبکه‌های اجتماعی—محدودیت‌های زمانی تعیین کنند. آنها همچنین می‌توانند برنامه‌های زمانی متفاوتی برای روز‌های مدرسه و آخر هفته‌ها تنظیم کرده یا استفاده از دستگاه را در زمان‌های خاصی، مانند هنگام صرف شام، به‌طور کامل غیرفعال کنند.

یکی از قابلیت‌های قابل‌توجه جدید، ویژگی «Ask to Browse» (درخواست برای مرور وب) است که فرزندان را ملزم می‌کند پیش از بازدید از وب‌سایت‌های جدید در مرورگر سافاری، از والدین خود اجازه بگیرند. والدین می‌توانند این درخواست‌ها را از طریق برنامه Messages یا مستقیماً از روی دستگاه فرزندشان تأیید کنند.

اپل همچنین دامنه عملکرد ویژگی «Communication Safety» (ایمنی ارتباطات) را گسترش داده است؛ این ویژگی اکنون علاوه بر تصاویر و ویدیو‌های حاوی برهنگی، محتوای شامل خشونت عریان یا صحنه‌های خونین را نیز پوشش می‌دهد.

پایش صفحات وب در سافاری

اپل ویژگی «Notify Me» (اطلاع‌رسانی به من) را به مرورگر سافاری اضافه کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد صفحات وب خاصی را زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز تغییرات، اعلان دریافت کنند.

از این قابلیت می‌توان برای مواردی مانند رصد کاهش قیمت یا اطلاع از موجود شدن مجدد یک کالا استفاده کرد. کاربران می‌توانند بازه زمانی بررسی‌ها را شخصی‌سازی کنند؛ به‌طوری‌که بررسی‌ها به‌صورت ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه انجام شود.

آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این قابلیت می‌تواند تغییراتی مانند عناوین خبری جدید در وب‌سایت‌های خبری را تشخیص دهد، هرچند همیشه ماهیت دقیق تغییر ایجادشده را مشخص نمی‌کند. علاوه بر این، در حال حاضر از بررسی‌ها در فواصل چند دقیقه‌ای پشتیبانی نمی‌کند.

ویرایش عکس با هوش مصنوعی

برنامه Photos ابزار‌های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی دریافت کرده است که به کاربران امکان می‌دهد پرسپکتیو تصویر را تنظیم کنند، عناصر مزاحم را حذف کنند و پس‌زمینه را فراتر از مرز‌های تصویر اصلی گسترش دهند.

به نظر می‌رسد ابزار تنظیم پرسپکتیو در برخی موارد قادر به ارائه نتایج واقع‌گرایانه است، در حالی که ابزار گسترش تصویر ممکن است با جزئیات دقیق مشکل داشته باشد. در یک آزمایش، این ابزار یک پلاک خانه تحریف شده ایجاد کرد و اندازه عناصر خاصی - مانند لوله‌های برق و جعبه کنتور گاز - را تغییر داد.

با این حال، نتایج هنگام استفاده از تصاویر با پس‌زمینه‌های عمومی برتر بود و این ابزار‌ها را به یک افزونه کاربردی برای کاربرانی تبدیل می‌کند که به دنبال ویرایش عکس‌های خود بدون نیاز به نرم‌افزار تخصصی هستند.

منبع: ایندیپندنت