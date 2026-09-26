برنامه زنده و پرمخاطب «تسنیم» بار دیگر در جدول پخش رادیو قرآن قرار گرفت و از امروز، همراهِ لحظاتِ آغازینِ روزِ شنوندگان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجله صبحگاهی «تسنیم» که از برنامه‌های پرمخاطب رادیو قرآن به شمار می‌رفت، همزمان با آغاز فصل پاییز و در قالبی نو با بخش‌های مختلف و متنوع روانه آنتن شده است تا همراهِ سحرخیزان و همراهانِ رادیو قرآن در آغاز یک روز پربرکت باشد.

مرور تازه‌ترین اخبار روز و اخبار قرآنی، آیتم‌های ویژه با محوریتِ سبک زندگی قرآنی و کسب روزیِ حلال، اجرای نمایش‌های کوتاه با مضامینِ معرفتی و اخلاقی، ارتباط با مخاطبان و انعکاس پیامک‌ها و پیغام‌های صوتی شنوندگان در گزارش‌های مردمی و ... از جمله بخش‌های متنوع و جذاب «تسنیم» در فصل جدیدِ پخش خود است.

«تسنیم» کاری از گروه آموزش و علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن است که شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته حوالی ساعت ۶:۳۰ تا ۸ صبح به صورت زنده و مستقیم به روی آنتن این شبکه می‌رود. فاطمه قاسم‌آبادی و سمیرا قنبری تهیه‌کنندگان و هادی ربیعی و مهدی صفری گویندگان این برنامه می‌باشند که به صورت هفتگی تقدیم مخاطبان قرآنی رادیو می‌شود.

منبع: رادیو قرآن

برچسب ها: رادیو قرآن ، تلاوت ، تسنیم
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